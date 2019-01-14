Единственные в стране: в Хабаровском крае стали брать комиссию за оплату тепла по квитанциям

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

В этом году хабаровчане получили еще один, правда, не очень приятный подарок. Оплачивая квитанции за горячую воду и отопление, многие неожиданно обнаружили, что с них высчитали комиссию за перевод денег энергетикам. Учитывая, что плата Дальневосточной генерирующей компании из всех коммунальных платежей одна из самых высоких, отдать пришлось немало - от двадцати до семидесяти рублей.

- Я сначала подумала, что это какая-то ошибка! - возмущается Валентина Иванова. - Обратилась к девушке в банке, та сказала, что все правильно, это с января такое новшество. Мало того, что мы за капитальный ремонт платим с процентами за перевод, теперь еще и за тепло проценты! У меня «двушка», три человека прописаны, получается что-то около трех с половиной тысяч за тепло и горячую воду и тридцать пять рублей комиссии!

Связано это, по словам энергетиков, с тем, что с 1 января 2019 года краевым комитетом по ценам и тарифам из тарифа на тепловую энергию для ДГК были исключены затраты на выплату вознаграждения агентам, принимающим платежи населения.

- Дальневосточная генерирующая компания является полностью регулируемой организацией, - отмечает Дмитрий Богдановский, заместитель генерального директора по сбыту АО «ДГК». - Единственным источником покрытия затрат на ведение договоров теплоснабжения и предоставления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению является утвержденный тариф. Решением Комитета по ценам и тарифам с нового года АО «ДГК» лишено финансового источника для осуществления этих действий. И теперь потребители вынуждены сами оплачивать операторам комиссию за операции по приему платежей. В январе комиссию с граждан уже начал брать Сбербанк. Остальным операторам, возможно, требуется время для некоторой перенастройки своих программных комплексов, но и они в скором времени также начнут брать комиссию с плательщика.

НАЛИЧНЫМИ ДОРОЖЕ

Платежные агенты - это, в том числе, и ПАО «ДЭК», и Почта России, МУП «РКЦ», ООО «Жилищные услуги».

Размер комиссии устанавливается самими платежными агентами и может быть разным, предупреждают энергетики. Кроме того, из вновь утвержденного краевым правительством тарифа на тепло кроме комиссии исключены также все затраты на ведение баз данных потребителей, сопровождение программного комплекса, печать и доставку платежных документов, уведомления и работу с должниками. Раньше все это оплачивалось потребителями, сейчас оплата ложится на плечи коммунальщиков.

- С 1 января 2019 года при оплате за отопление и горячую воду в многоквартирных домах комиссия за перевод денежных средств взимается с физических лиц. Ранее на основании договора между ПАО Сбербанк и АО «ДГК» ее оплачивала ресурсоснабжающая организация. С января текущего года условия договора изменились, поэтому комиссию теперь оплачивают жильцы многоквартирных домов самостоятельно, - объяснили в пресс-службе ПАО «Сбербанк». - Величина комиссии зависит от способа оплаты. Наименьший процент в Сбербанке взимается при оплате услуги через интернет-сервисы.

При оплате через сервис «Сбербанк Онлайн» - 1%, через сервис «Автоплатеж» - 1%, через банкоматы и терминалы Сбербанка - 1% (при оплате банковской картой), 2% (при оплате наличными деньгами). В офисах Сбербанка - 2,5% (при оплате банковской картой), 3% (при оплате наличными деньгами). Теперь пенсионерам, чтобы не переплачивать, экстренно придется осваивать электронные сервисы.

До 1 февраля без процентов оплатить квитанции можно будет только в здании самой Дальневосточной генерирующей компании, но там количество касс ограничено - их всего три. А самая минимальная комиссия сейчас при оплате системы «Город» в платежном кабинете - всего 0,5%.