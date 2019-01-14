Блогера, заявившего, что полиция перекрывала дороги на похоронах криминального авторитета в Амурске, арестовали на 10 суток

Похороны криминального авторитета Юрия Зарубина в Амурске прошли с большим скандалом. Километровая траурная процессия, перекрытые участниками траурной процессии дороги и скандальный пост в социальных сетях о том, что гроб «смотрящего за городом» несут начальник районных ОВД и прокуратуры. «Хайп» поднялся до небес, а распространившего сообщение блогера пригласили в полицию.

Информацию о присутствии на похоронах высокопоставленных силовиков полиция и прокуратура сразу же опровергли, а автор скандального поста был найден. После посещения полиции разместивший видеоролик в социальных сетях человек был найден, но видео успело разойтись по интернету. В поле зрения полиции попал блогер, который распространил информацию. Его пригласили на беседу. Потом, по словам Виктора Торопцева, в отделение он наведывался как минимум три раза.

- Я сделал репост и скопировал описание с другого источника. Я не автор и не первоисточник. В своих публикациях я размещал информацию, скопированную с указанием источника, откуда я ее взял, - рассказывает корреспонденту «КП-Хабаровск» Виктор Торопцев. - 9 января, сразу после репоста - видео и публикации в инстаграм с указанием источника - за мной приехали домой сотрудники МВД. Для беседы. В общем, на беседе я у них был три раза.

После молодого человека задержали за управление транспортным средством без прав - Виктора в мае прошлого года лишили водительского удостоверения. Блогер Торопцев связывает два этих случая воедино. 14 января решением мирового суда Амурска парень арестован на десять суток. Виктор объявил голодовку и намерен продолжать ее в изоляторе временного содержания.

Однако у полиции другое видение на происходящее. Как сообщили в ведомстве, именно блогер являлся автором скандальной подписи к видео, а задержание за езду без прав никак не относится к похоронам Зарубы.

- Его приглашали в полицию, чтобы уточнить: с какой целью он разместил это сообщение. Конкретного объяснения не последовало. Информация о том, что его три раза вызывали на беседу по поводу поста, не соответствует действительности, - прокомментировала Ирина Щеголева, официальный представитель главка УМВД по Хабаровскому краю.

Источник «КП» в правоохранительных органах рассказал, что блогер неоднократно привлекался к административной ответственности. Только за прошедший год на него было составлено 12 протоколов. В числе правонарушений: дебош, распитие спиртного в общественных местах и нарушение ПДД.