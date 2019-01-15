«КРИМИНАЛЬНЫЙ» РЕЙС

Наталья Кондратьева работала в одном из хабаровских банков. Декабрь. Утро. Обычный будний день. Женщина собирается на работу. По традиционному маршруту она садится в 23 автобус. Салон практически полупустой. Оплата за проезд, билет - ежедневная процедура. Она вышла из автобуса, чтобы пересесть на другой. Уже на улице залезла в карман за телефоном и поняла - мобильного нет. Украли - не иначе.

Наталья подумала, что единственное место, где с ней могло это случится - тот самый злополучный автобус. Даже предполагаемого подозреваемого вычислила. Хабаровчанка вспомнила про мужчину маргинального вида. Он то и дело крутился около нее, но тогда она не поняла, в чем дело. Тем более, в общественном транспорте, тем более, зимой, может показаться, что каждый второй хочет что-то украсть.

Наталья пошла прямиком в отделение полиции. Написала заявление. Даже приметы подозреваемого описала. Ущерб она оценила в 52 тысячи рублей. Следователи начали разбирательства. Оказалось, судьба повернула ситуацию в другое русло.

МЕСТО ВСТРЕЧИ - АВТОБУС

Проходит две недели. Конец декабря. Новогодняя суета и последние рабочие дни. В автобусах не протолкнуться. И снова Наталья едет в банк. Вы угадали - на том же 23 автобусе. Тут сработал закон обратный - «молния бьет дважды в одно место». Среди пассажиров хабаровчанка узнала того самого маргинала, который обокрал ее несколько недель назад. Наталья не растерялась - подняла шумиху. Рассказала остальным пассажирам о том, что этот мужчина - вор. Окружающие отреагировали оперативно — водитель тут же остановился, заблокировал двери в автобусе, мужчины проследили за тем, чтобы вор не сбежал, а женщина вызвала наряд полиции. На место оперативники прибыли через две минуты. Все сложилось, как никогда удачно.

Лицом к лицу с вором: Хабаровчанка узнала среди пассажиров рецидивиста, обокравшего ее в автобусе несколько недель назадФото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Мне просто повезло. У меня очень хорошая зрительная память. Можно сказать, что если я увижу человека один раз, то скорее всего я его запомню, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Наталья Кондратьева. - Особенно, если он чем-то привлечет внимание. Но признаться честно, возвращаться в тот день мне совсем не хочется, это не самое приятное впечатление. Ведь все могло закончится плохо, это достаточно опасно для здоровья, поэтому не советую брать с меня пример.

Позже выяснилось, что благодаря совместной работе хабаровчан, полицейских и зрительной памяти Натальи удалось задержать настоящего рецидивиста.

Лицом к лицу с вором: Хабаровчанка узнала среди пассажиров рецидивиста, обокравшего ее в автобусе несколько недель назадФото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Ранее 40-летний хабаровчанин пять раз привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, среди которых кражи, организация притонов, хранение наркотиков, - отмечает Кирилл Блинов, руководитель пресс-службы УМВД России по Хабаровску. - Сам безработный мужчина также принимал наркотики. Вырученные деньги за продажу украденного телефона он потратил на запрещенные вещества. Сейчас он находится в местах лишения свободы.

Несмотря на скромность Натальи, сотрудники полиции поступок хабаровчанки оценили должным образов. Накануне ее наградили благодарственным письмом.