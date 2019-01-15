2019-01-15T10:23:26+03:00
Общество

Льготные билеты с Дальнего Востока в Москву 2019: люди ночуют в аэропортах, кассы работают без перерывов и выходных

Рассказываем, во сколько обойдутся субсидированные билеты для пассажиров и кто может воспользоваться этой акцией
Элина ОГАНЕСЯН
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Льготные билеты Дальний Восток-Москва 2019: люди ночуют в аэропортах, кассы работают без перерывов и выходныхЛьготные билеты Дальний Восток-Москва 2019: люди ночуют в аэропортах, кассы работают без перерывов и выходныхФото: Правительство Хабаровского края
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БИЛЕТНОЕ СУМАСШЕСТВИЕ

На минувшей неделе «Аэрофлот» запустил продажу субсидированных билетов из дальневосточных регионов в Москву. Рейсы выполняет не только сама авиакомпания, но и ее «дочки» - «Аврора» и «Россия». Оказалось, некоторые дальневосточники ждали официального старта акции больше других. Отличился Камчатский край.

В минувшую субботу льготные билеты вызвали нешуточный ажиотаж среди местных жителей. Они практически ночевали у офисов авиакомпании и у касс в аэропорту, чтобы заполучить дешевые билеты. Камчатцы стали жаловаться. Акция акцией, но, по их мнению, нужно было систематизировать процесс, чтобы сократить время ожидания. Их услышали федеральные власти и ввели нововведения.

- Раньше люди бронировали билеты, а затем приходили выкупать их в кассы. Однако сама бронь действовала лишь 72 часа, - объясняют «КП»-Хабаровск» в Законодательной думе Камчатского края. - Многие просто не успевали выкупать их из-за огромных очередей. В связи с этим авиакомпания внедрила новое правило. Теперь бронь на билеты считается действительной на протяжении семи суток.

Власти также отметили, что теперь кассы авиакомпании вышли на усиленный режим работы. Теперь никаких перерывов на обед и выходных. Сотрудники будут сменять друг друга, чтобы и самим хоть иногда уходить домой, и чтобы успеть своевременно обслужить всех покупателей.

КТО МОЖЕТ КУПИТЬ ЛЬГОТНЫЕ БИЛЕТЫ

К сожалению, к такой акции, могут присоединиться не все. Льготные билеты Дальний Восток-Москва 2019 доступны:

1. Инвалидам.

2. Многодетным семьям.

3. Мужчинам после 60 лет, женщинам после 55 лет.

4. Молодым людям до 23 лет.

Купить субсидированные билеты онлайн нельзя, необходимо лично прийти в кассу и оплатить перелет.

ЦЕНА ЗА ПЕРЕЛЕТ

Несмотря на такой нешуточный ажиотаж. Билеты еще есть и из Хабаровска в Москву, и из Петропавловска-Камчатского в столицу. Рассказываем, сколько стоит обычный билет по этим направлениям, и во сколько обойдется перелет льготным пассажирам.

Субсидированные билеты

Хабаровск-Москва - 7 200 рублей

Петропавловск-Камчатский - Москва - 7 500 рублей

Обычные билеты

Хабаровск-Москва - 13 200 рублей

Петропавловск-Камчатский - Москва - 15 000 рублей

Акция продлится до конца года, то есть вплоть до 31 декабря 2019.

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