На Чукотке задержали американца, который плыл к жене в Китай на пластиковой лодке

ДАЙТЕ МНЕ РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ!

В прошлом августе к российским берегам причалил необычный гость. Вернее, скорее не причалил, а вывалился на берег у чукотского села, которого и на карте-то уже не существует. Хлипкую пластиковую лодочку с разноцветной душевой шторкой вместо паруса увидела пожилая пара чукч – единственных обитателей забытого поселка. Местные сразу поняли – иностранец. Одет непривычно. Мужчина был обессилен, насквозь промок, тут не до разбирательств – муж с женой притащили его к себе домой, обогрели, накормили. Ну и позвонили, куда надо. На следующий день к чукчам и неизвестному мореплавателю приехали пограничники и увезли иностранца в Анадырь.

Мореплавателя задержали чукотские пограничники. Фото: Блог Джона Мартина

После расспросов выяснилось, что отважного капитана, решившего покорить Берингов пролив, зовут Джон Уильям Мартин III, ему 43 года. Мужчина не растерялся и тут же огорошил пограничников новостью – ему нужен российский паспорт, ведь он плывет в Китай к своей семье. Люди в форме нахмурились и первым делом решили проверить, все ли у Джона в порядке с головой. Американец тогда и подумать не мог, что ему предстоит провести в России целых полгода, причем не как простому нелегалу – за решеткой, а среди новых гостеприимных российских друзей.

ДИАГНОЗ – ЗДОРОВ

Сразу скажем – на первый взгляд бредовая история о семье в Китае оказалась чистой правдой, а у самого Джона с головой все в порядке.

- Я планировал эту поездку в Китай с 2007 года, - рассказал Джон Мартин. – Сначала хотел устроить пешее путешествие, но понял, что это будет слишком долго. И вот прошлым летом решил, что проще будет доплыть. Денег было немного, взял с собой только 20 долларов. Купил пластиковую лодку, из еды взял консервы, хлопья, воду, виноградный сок, приспособление для сушения рыбы, шторку для ванной и поплыл.

Из снаряжения у путешественника было немного. И то, часть он потерял еще при спуске на воду. Фото: Блог Джона Мартина

Все пошло не так с самого начала. Провизию Джон примотал к лодке, но течением ее оторвало и унесло в море, есть пришлось сушеную рыбу. Кстати, та самая душевая шторка ему нужна была, чтобы собирать пресную воду, но и здесь вышел промах – материал, из которого она была сделана, оказался токсичным, так что пить эту воду оказалось невозможно.

Американец проболтался в море две недели. Отчалил из США в районе Юкона, затем доплыл до островов Святого Лаврентия, обогнул их и увидел берег (как оказалось, российский). У Чукотки Джона едва не смыло, ведь высота волн в Беринговом проливе – два-три метра, непосильных для пластиковой лодочки. Так ради чего все это?

Именно на этой лодке американец намеревался преодолеть расстояние от Аляски до Китая по морю. Фото: Блог Джона Мартина

САМОЛЕТЫ НЕ ДЛЯ РОМАНТИКОВ

Просто купить билет на самолет и, как обычные люди, полететь в Китай для 43-летнего американца оказалось задачей непростой. Со своей первой женой он развелся в 2004 году. Потом на сайте по изучению английского языка познакомился с девушкой по имени Синди. Они переписывались несколько лет, а потом Джон влюбился и переехал к ней. В небольшой китайский город Тайшань, в пяти часах езды от Гонконга.

На фото сам Джон и его супруга в их день свадьбы.Фото: Из личного архива героя публикации

Через год она родила ему сына. Мальчика назвали Джексон. Джон хотел сделать для сына двойное гражданство и пошел в консульство США в Китае. Тут-то и оказалось, что он зря не поддерживал связь с первой семьей.

- В консульстве у него попросили паспорт и пробили по базам данных, - рассказал «КП» Евгений, учитель английского и российский друг Джона. – Оказалось, что он злостный алиментщик, у него долгов накопилось на 35 тысяч долларов. После этого его сразу депортировали обратно на Аляску.

В свободное время Джон гулял по городу, рассматривал природу, ходил в библиотеку и церковь. Фото: Павел Кошеленко

Все эти годы американец жил мечтой вернуться в Китай к своей семье, а для этого ему нужно было погасить долг, но таких денег не было. В Поднебесной он работал неофициально: покупал машины, ремонтировал их, а затем продавал. Вернувшись в США, Джон не спешил устраиваться на работу, да и кто бы его взял без паспорта. Ему так и не выдали документ после депортации. Во всяком случае, так утверждает сам Джон. Поэтому американец бомжевал. А в августе 2018 решился на отчаянные меры – доплыть до Китая любой ценой.

БОЛЬНИЧНЫЙ РЕЖИМ

В больнице Анадыря после неудачного плавания Джон пролежал почти четыре месяца.

- Он серьезно простыл, были проблемы со ступнями. Все это время в лодку захлестывала вода, он ее вычерпывал, но ноги постоянно были мокрыми, он до сих пор хромает, - рассказала Ольга, еще одна чукотская приятельница Джона. - Так он и пролежал там с начала августа почти до конца ноября. Потом сказали, чтоб искал крышу над головой, хотя по идее должны были поместить в спецприемник на время следствия.

Почему Джон, как и положено нелегалу, не оказался в спецприемнике, вопрос открытый. В местном управлении ФССП это объяснили туманно и испуганно: «У нас такого просто нет, только не пишите про это». Позже в чукотской миграционной службе подтвердили, что в Анадыре действительно негде содержать мигрантов.

- Все те месяцы, которые иностранец пробыл на Чукотке, шло разбирательство: на законных ли основаниях он тут находится. Часть этого времени он пробыл в больнице, а потом его выписали. Поместить его было некуда. У нас нет спецприемников, - рассказала Юлия Котельникова, руководитель отдела по вопросам миграции УМВД России по Чукотскому автономному округу.

Одежду американцу в больницу приносили местные жители. Сам он приплыл в легкой куртке, брюках и сандалиях. Фото: Блог Джона Мартина

В итоге американец фактически оказался на улице. У него не было даже представления, куда идти, и что делать дальше.

- Джону помогла мама, с ней связались сотрудники консульства, рассказали, что стряслось с сыном, - говорит местный житель Павел Кошеленко. – Мобильник и сим-карту он купил на те самые 20 долларов, которые взял с собой в путешествие. Баланс пополняла мама через консульство.

К счастью для Джона на Чукотке живут отзывчивые люди. Для местных жителей он стал настоящей звездой. Ему принесли одежду и обувь, ведь приплыл он в легкой курточке и сандалиях, за день перед выпиской из больницы журналисты позвали его в кафе, там Джон и познакомился с Евгением, учителем английского, который с радостью предложил ему кров.

- Я не смог пройти мимо этой истории. Конечно, я хотел пообщаться с носителем языка, да и куда ему было идти? – говорит Евгений. - Я выделил ему отдельную комнату, дал ключи, разрешил брать все, что он хочет.

А дальше Джон начал жить полноценной жизнью: ходил в библиотеку, общался с сыном, помогал Джексону делать домашние задания по Скайпу, писать книгу и ходить в местную церковь.

Джон и его переводчица Гульнара в местной православной церкви. Фото: Блог Джона Мартина

- Джон еще в 2007 году сильно уверовал в Бога. Точно не помню, какая религия, но не православие. И, когда появилась возможность, он стал ходить в нашу местную церковь. Я бы даже сказала, что он очень любил там бывать. Говорил с нашими батюшками и даже предлагал им помощь: полы подмести, снег с территории убрать, - вспоминает Ольга. – Начал учить русский, выучил слова и алфавит, чтобы читать вывески.

Словарный запас у него совсем небольшой, от силы 20-30 слов. В основном это приветствия и то, что он обычно видел на улице: воробей, кошка, собака, дерево.

- Он очень смешно желал спокойной ночи: «Приятной ночи». Это звучало всегда немного странно, - вспоминает Ольга. - А вообще мог говорить: привет, доброе утро, суп, хлеб, картошка. Видимо, это его любимые блюда.

Джон очень любил ходить в местную церковь. Фото: Блог Джона Мартина

ДОРОГА ДОМОЙ

В конце декабря российские каникулы для иностранца закончились. Как бы сильно ни полюбили Джона Мартина жители Чукотки, в России он нелегал, а значит должен уехать восвояси. Американца увезли в Москву, где он ждет депортации на Аляску.

- Я сейчас в СИЗО в Москве. Это можно назвать тюрьмой, - пишет в своем блоге американец. - У меня есть два сокамерника, один из Австралии, другой из Турции. Я не знаю, когда меня депортируют. Мне говорят, что по крайней мере до середины января ничего не произойдет.

Перед отъездом, еще будучи на Чукотке, иностранец пообещал, что дома закончит писать книгу о своих приключениях в России и о любви на расстоянии. Кто знает, может книга окупит алименты и в следующий раз Джон просто возьмет билет на самолет и полетит в Китай к жене и сыну.