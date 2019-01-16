Снегопады и сильный ветер приближаются к Хабаровскому краю

Стихия практически захватила дальневосточные регионы. Циклон начал властвовать еще на Сахалине: там даже отменили занятия в школах из-за снегопадов. Хабаровский край пока не попал под удар. Однако на горизонте все же возникло бедствие - пока оно находится недалеко от острова, но вскоре приблизится к нашему региону. Циклон станет причиной ухудшения погодных условий на территориях Комсомольского, Советско-Гаванского, Ванинского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Николаевского, Ульчского районов и района имени Полины Осипенко.

По данным синоптиков, охотоморский циклон принесет нам осадки разной интенсивности и сильный шквалистый ветер - по долинам рек его скорость достигнет 13-18 метров в секунду, на побережье Татарского пролива - до 27 метров в секунду.

- Циклон смещается к нам по акватории Японского моря, вскоре он поднимется на Север. С ним мы ожидаем очередную порцию снега в Николаевском районе. 16 числа, по нашим данным, там прогнозируются снегопады, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов дальневосточного УГМС. - Местами будет усиливаться ветер и в Центральных районах края. Жителей Южных районов он коснется лишь частично: и снег и усиление ветра здесь не будут такими интенсивными.

По всей территории края ожидается похолодание. Температуры воздуха ночью опустятся до - 25-30 градусов, а дневные будут в пределах -15-20 градусов.

В Хабаровске, по прогнозам метеорологов, скорость юго-западного ветра поднимется до 13-18 метров в секунду. Отсюда и заметное похолодание: ночью - до 25 мороза, днем - до - 18 градусов. Уже в пятницу температуры воздуха в Хабаровске вернутся к прежим показателям: ночью -20-22 градуса, днем -11-13 градусов.

- Если сейчас мы идем на 5-8 градусов выше нормы, то с прохождением циклона приблизимся к нормальным показателям, - отметила Галина Брынцева. - В январе ночные температуры должны быть на порядок ниже.

Если говорить точнее, то с прохождением циклона в Николаевском районе выпадет порядка 15-20 миллиметров осадков. Норма для них в январе — 36 миллиметров. Хабаровск в этом плане снова в аутсайдерах. С нормой в 12 миллиметров, у нас пока не выпало ни одного. Синоптики полагают, что нам удастся наверстать упущенное лишь в марте, потому что в январе специалисты пока не видят южных циклонов, способных принести нам снегопады.