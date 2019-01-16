2019-01-16T10:53:49+03:00
Общество

В Хабаровске из-за бесснежной зимы в несколько раз сократилось количество травм

С начала нового года в травмпункты города обратились всего около пятисот человек
Василий ЗАДУНАЕВ
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В Хабаровске из-за бесснежной зимы в несколько раз сократилось количество травмВ Хабаровске из-за бесснежной зимы в несколько раз сократилось количество травмФото: Борис КОКУРИН
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Для травматологов Хабаровска «большие выходные» - новогодние и рождественские праздники в этом году прошли в штатном режиме. За девять дней в травмпункты города обратились всего 522 человека, хотя обычно счет идет на тысячи.

- Количество травмированных за эти длительные выходные осталось на уровне обычных будней. В среднем, в травматологические пункты города за помощью каждый день обращаются по 70-80 пострадавших. Приблизительно столько же обращений регистрировалось и во время праздников. Травмы носили бытовой характер и в подавляющем большинстве не были связаны с массовыми гуляньями, - отметила Татьяна Скорик, начальник городского управления здравоохранения.

По статистике обычно в это время большинство пациентов поступают с растяжениями, вывихами и переломами, что не удивительно — люди гуляют, катаются с горок, падают на улицах. Однако сейчас травмы зарегистрированы в основном бытовые. По мнению специалистов, благодарить за это нужно бесснежную зиму. Эта зима в Хабаровске проходит без сильных осадков, нет наледи, гололеда и прочих неприятных явлений ведущих к травмам.

- Кроме того, в предыдущие годы в январе регистрировалось большое количество обморожений, - подчеркнула Татьяна Скорик. - На этот раз жертвами мороза стали всего пятеро горожан.

Мало того, по прогнозам метеорологов снега в Хабаровске не будет весь этот месяц.

- В Хабаровске возможен небольшой снег 16 и 17 января, с дневными температурами от 13 до 16 градусов мороза, - рассказала Светлана Агеева, ведущий синоптик ФГБУ «Дальневосточное УГМС». - Сильного снега в Хабаровске и Юных районах края не просматривается до конца месяца.

Вообще, как отмечают метеорологи, такой бесснежной зимы в краевом центре небыло уже больше десяти лет.

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