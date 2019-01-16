Билет покупаем - едем и чистим! Губернатор отправил чиновника из правительства края убирать снег в Николаевске-на-Амуре

В Николаевском районе каждый обильный снегопад приводит к транспортному коллапсу, и это происходит регулярно. Огромные сугробы по три метра высотой накрывают улицы, снег заваливает дороги, нарушается работа местного аэропорта. По улицам не пройти, не проехать, к ближайшим поселкам не добраться, да и сам районный центр оказывается в кольце снежной блокады. Раньше борьбой с этим бедствием занималось специализированной краевое предприятие. Не так давно его расформировали - технику передали частникам и теперь, чтобы привести дороги в порядок, районной администрации каждый раз приходится идти к предпринимателям на поклон.

27 декабря 2018 года Николаевский район из-за очередного циклона был переведен на режим ЧС. Город встал. Только к новому году его удалось прибрать, пробить трассы к ближайшим поселкам, открыть аэропорт.

- Только мы пробили дороги, снова началась метель, объявили штормовое предупреждение, - рассказывает «КП» Анатолий Леонов, глава Николаевского района. - Самолеты не летают, очень сильный ветер, и я думаю, что сегодня-завтра у нас опять все «запечатает». Жаль, что убили Николаевское ДРСУ - краевое предприятие. У него было 12 единиц специализированной техники. Хорошая техника, нормальный коллектив - база! Зачем все это уничтожили, непонятно. Так получилось, что раздавали подряды другим частным компаниям и у ДРСУ не стало объемов работ, чтобы нормально жить. Мы понимали, что нельзя его уничтожать, говорили об этом, но нам заявляли, что ничего страшно - придут другие компании, сделают. Ну вот теперь и мучаемся.

Ситуация с Николаевском и его зимними ЧП обсуждалась вчера на заседании правительства Хабаровского края.

- Николаевск-на-Амуре, дороги до сих пор не почищены. Сейчас билет покупаем, кто там ответственный? Едем и чистим дороги! Когда продавали базы, когда продавали технику и все остальное, надо было думать к чему это может привести, - отметил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. - Ни скорая помощь подъехать не может, ни воду не могут подвезти! Вы, наверное, меня плохо услышали, что каждый министр несет персональную ответственность за действия своих подчиненных. Я не собираюсь больше разбираться с руководителями комитетов, с начальниками отделов.

На следующий день после разбора полетов в район выехал первый заместитель министра промышленности и транспорта Хабаровского края. Выехал на служебном автомобиле, в пятницу в Николаевске должно состояться совещание, где будет разбираться эта проблема. Главное, чтобы замминистра успел добраться до города до прихода нового снежного циклона.