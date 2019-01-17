Одиннадцать детей за неделю заразились свиным гриппом в Еврейской автономии

С начала Нового года прошло больше десяти дней, и медики подвели предварительные итоги по заболеаемости населения. Оказалось, что для Еврейской автономии результаты не столь утешительные. За неделю в больницы региона обратились 11 детей с подозрением на заражение свиным гриппом. Среди инфицированных - воспитанники детских садов и ученики младших классов школ. Лабораторные анализы подтвердили наличие в организмах детей острой респираторной вирусной инфекции. Состояние маленьких пациентов средней степени тяжести.

- Все пациенты обратились в больницы в течение эпидемиологического сезона - это январь. Нормальный сезонный процесс. Сейчас в принципе по всей России идет увеличение заболеваемости, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Павел Копылов, руководитель управления Роспортебнадзора по Еврейской автономной области, главный санитарный врач региона. - Дети все разновозрастные. Отмечу, что все 11 пациентов не были привиты, поэтому их организм был в большей степени подвержен заражению. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении. Пути заражения могут быть различными: это и контакт с больными людьми, и циркуляция болезни в среде, и контактно-бытовой путь, и переохлаждение.

Как отмечает специалист, в этом году эпидпороги не превышены. В большей степени это результат того, что больше 45 % населения привились. Это на 5% больше, чем в прошлом году.

- В очередной раз призываем родительское сообщество не игнорировать средства иммунопрофилактики, прививаться и прививать своих детей ежегодно, - продолжает главный санитарный врач ЕАО. - Прививка - самый действенный способ борьбы против любой формы гриппа.

Врачи напоминают, что лучше всего прививаться в период с сентября по ноябрь. Тогда вы заметно сократите вероятность заражения гриппом.