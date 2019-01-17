2019-01-17T07:44:36+03:00
Общество

После скандальных похорон криминального авторитета в Амурске заведено дело о клевете

Следователи устанавливают виновных в слухах об участии в похоронах полиции и прокуратуры
Василий ЗАДУНАЕВ
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После скандальных похорон криминального авторитета в Амурске заведено дело о клеветеПосле скандальных похорон криминального авторитета в Амурске заведено дело о клеветеФото: Социальные сети
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Похороны «смотрящего за городом» Юрия Зарубина в Амурске наделали много шуму в стране, особенно после того, как под видео с траурной процессией появился комментарий про то, что в церемонии участвовали первые лица районной полиции и прокуратуры, а сотрудники ГИБДД якобы перекрыли улицу. Несмотря на то, что информацию практически сразу опровергли и в УМВД России по Хабаровскому краю и в краевой прокуратуре, скандальную «новость» перепостили множество интернет-ресурсов. Сегодня в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело по статье «Клевета».

Масштабная процессия за гробом криминального авторитета в Хабаровском крае попала на видео.Социальные сети

- В январе 2019 года в средствах массовой информации и сети интернет размещены материалы о похоронах местного жителя, которые прошли в городе Амурске. В информационных сообщениях содержатся ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов, - рассказал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК РФ по Хабаровскому краю. - С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Клевета». В настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, что автора скандального поста нашли очень быстро, им оказался блогер Виктор Терпецов, и пригласили на беседу в полицию. Позже молодого человека задержали за управление транспортным средством без прав (Виктора в мае прошлого года лишили водительского удостоверения - ред.) на 10 суток. Как объяснили правоохранители, задержание никак не связано с постом, который он разметил, однако сам блогер Торопцев уверен в обратном.

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