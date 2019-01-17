Крещенские купания 2019 в Хабаровске: советы новичкам и рекомендации специалистов

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ

Крещенские купания 2019 в Хабаровске пройдут 19 января. Купели стараются установить в самых густонаселенных районах, чтобы люди смогли окунуться, не преодолевая большие расстояния от дома. На всех местах во время крещенских купаний дежурят сотрудники регионального МЧС и врачи, чтобы успеть оперативно оказать помощь тому, кому она потребуется.

Многие в этом году впервые решились поучаствовать в крещенских купаниях. "КП" спросила специалистов, как окунуться в купели в дальневосточный холод и не оказаться потом в больничной палате с пневмонией.

- С собой необходимо взять резиновые или теплые тапочки, носки, чтобы не замерзнуть еще в очереди к купели, - рассказывает Роман Белан, пловец клуба закаливания и зимнего плавания Хабаровска с опытом закаливания больше 12 лет. - Стоит учитывать, что подошва таких тапочек на морозе «дубеет» и может стать очень скользкой. Поэтому при выходе из пункта обогрева будьте осторожны. Держитесь за поручни. Возьмите с собой из дома еще халат, полотенце, комплект белья для окунания и друга. Он поможет вам после выхода из купели одеться.

По словам опытного "моржа", есть особая технология окунания. Перед погружением нужно сделать глубокий вдох, а, очутившись в воде, выдох. Выходя из воды, необходимо снова сделать вдох. Такие дыхательные манипуляции значительно уменьшат стресс вашего организма перед лицом морозной опасности.

ОКУНАЙТЕСЬ С УМОМ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

И все-таки нырять в минус 20 - опасное для здоровья дело, и к нему есть противопоказания.

- Во-первых, хочу обратить внимание на то, что неподготовленным людям погружения противопоказаны. Каждый, кто хочет поучаствовать в крещенских купаниях, должен за полгода начать закаляться. И то после консультации с врачом. Сперва нужно начать обтираться холодной водой два раза в день, а потом приступить к обливаниям, и только после этого рассчитывать на участие в крещенских купаниях, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Александр Баранов, доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи института повышения квалификации специалистов здравоохранения Хабаровского края, врач-кардиолог. - Советую перед погружением разогреть организм. Перед тем, как зайти в воду, сделайте физические упражнения. Окунайтесь постепенно. Нырять с головой нельзя, заходите по шею. После этого можно выпить чай или кофе. Курить и пить алкоголь перед и после окунанием не стоит, это приведет к нарушению терморегуляции.

Простые правила помогут вам после окунания на Крещение не оказаться в больничной палате с температурой и другими недугами. И, как говорит врач-кардиолог, «окунайтесь с умом и будьте здоровы».

ОКУНАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО

Категорически запрещено погружаться в такие морозы в купели людям:

- перенесшим инфаркт миокарда;

- страдающим стенокардией;

- с нарушением мозгового кровообращения;

- с холодовой аллергией;

- с сахарным диабетом.