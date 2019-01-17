«Я так больше не могу, ищите меня на дне Амура»: 20 лет назад хабаровчанин инсценировал свою смерть, чтобы избежать тюрьмы

НИ ДЕНЕГ, НИ ХАЛВЫ

Переместимся в март далекого 1997 года. Тогда хабаровчанин Алексей (имя изменено - ред.) был разноплановым предпринимателем, в основном, торговал по бартерной системе. Жил вместе с супругой и двумя детьми в краевом центре.

В молодости мужчина успел посидеть за решеткой за кражи. После того, как освободился из мест лишения свободы, тесно «сотрудничал» с людьми из криминального круга, которые, вероятно, помогали ему с бизнесом.

Однажды он познакомился с 40-летним сторожем местного склада. Мужчины встретились в ресторане. Новый приятель попросил у бизнесмена денег в долг, а именно 100 тысяч рублей. Тот согласился. Примечательно, что долг он должен был вернуть не деньгами, а халвой, которая хранилась у него на работе.

Шло время. Ни денег, ни халвы так и не было. Тогда Алексей решил напрямую решить проблему с должником, приехав к нему вместе с двумя приятелями. Оказалось, что сторож был, мягко говоря, нетрезв. Хабаровчанин, не обрадовавшись гостям, схватил нож и попытался напасть на коммерсанта. Но тому удалось увернуться от удара и отобрать нож. Самооборона вышла из-под контроля, когда Алексей зарезал сторожа.

ЗАГАДОЧНАЯ ПРЕДСМЕРТНАЯ ЗАПИСКА

Тогда началось следствие. Оперативники возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и начали разбираться в случившемся. Выйти на Алексея удалось через год. В 1998 он дал признательные показания. За такое чистосердечное хабаровчанина не взяли под арест, оставили под подпиской о невыезде. Однако никто не предполагал, что задумал Алексей.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением прокуратуры передали в суд, вот-вот должны были начаться заседания, но нет. Главный герой пропал - фигурант будто сквозь землю провалился. Потом все, как в фильме. В суд пришло письмо. Рукописное. От Алексея. На бумаге краткое послание, адресованное судье: «Я так больше не могу, ищите меня на дне Амура».

Одни посчитали, что Алексей, действительно, покончил с собой, другие же, напротив, не поверили ни единому слову. Следователи отнеслись к числу вторых, объявив его в федеральный розыск. Уголовное дело было приостановлено.

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО

Наверняка, многие уже подумали, что это уголовное дело отправили в далекий и забытый архив нераскрытых дел, но нет. Прошло 20 лет. На календаре 2018 год.

Неожиданно для всех в сентябре прошлого года Алексея нашли в Калининграде. Там он жил вместе с семьей в собственном доме. Оперативники вышли на него, когда он пытался получить паспорт гражданина России.

НОВЫЙ ПАСПОРТ - НОВАЯ ЖИЗНЬ

Оказалось, что два десятка лет он скрывался от наказания за совершенное убийство в Казахстане. Сотворил из себя другого человека и жил с фальшивым паспортом и вымышленным именем. Уже после задержания Алексей признался, что сбежал не от тюремного срока, а от вендетты криминальных авторитетов, которым он задолжал деньги. Бандиты могли легко отобрать квартиру их семьи, если бы он отправился за решетку. Именно поэтому он перевез родных в Калининград, а сам залег на дно в Казахстане и жил в разлуке с семьей, будто сам наказал себя за содеянное.

По его словам, в другой стране он попал в рабство. В детали он не вдавался. Лишь отметил, что нигде не работал, зато научился лечить людей и стал целителем. Заранее отметим, что Алексей не состоял на учете и по результатам экспертизы был признан вменяемым.

Примерно в 2016 году он приехал в Калининград на свадьбу сына. Построил сам там дом и жил вместе с детьми и внуками. Признается, думал, что за 20 лет все уже забыли про его уголовное дело, поэтому он сможет жить спокойно, но нет.

НАСТАЛО ВРЕМЯ

В итоге 60-летнему Алексею снова предъявили обвинение. Из Калининграда мужчину вернули в Хабаровск и накануне он предстал перед судом

- Прокуратура запрашивала 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Адвокат просил максимально смягчить наказание, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Юлия Васильева, помощник прокурора Индустриального района Хабаровска. - В итоге суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Кстати смягчающим обстоятельством здесь стали те самые признательные показания 1998 года. А сам побег и тот факт, что Алексей скрывался от наказания 20 лет, в законе, как отягчающее обстоятельство, не предусмотрены.