2019-01-17T11:57:48+03:00
Происшествия

Снежная буря в Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке: задержки рейсов, массовые ДТП и отмены занятий в школах

Пользователи соцсетей делятся в интернете кадрами с места событий, называя циклон настоящим стихийным бедствием [фото, видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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Снежная буря бушует на Сахалине, Камчатке и Хабаровском крае: задержки рейсов, массовые ДТП и отмены занятий в школахСнежная буря бушует на Сахалине, Камчатке и Хабаровском крае: задержки рейсов, массовые ДТП и отмены занятий в школахФото: Социальные сети
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ДВА ЦИКЛОНА - ТРИ РЕГИОНА

17 января к Дальнему Востоку подобрался снежный циклон. Да не один, а сразу несколько. Один сейчас находится на Сахалине, а другой оказывает влияние на север Хабаровского края и Камчатку. Синоптики и региональные управления МЧС заранее предупреждали о штормовом ветре, метели и снегопадах. Все прогнозы сбылись. Циклон принес каждому региону свой сюрприз.

Буря сделала из привычного вида из окна дома на Камчатке настоящий кадр из кинофильма об апокалипсисе..Социальные сети

На Камчатке в этот четверг зафиксировали массовые ДТП. Самое крупное из них произошло на елизовской трассе - там столкнулись 10 машин. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Больше всего от циклона достается Петропавловску-Камчатскому, Вилючинску, Елизовскому, Усть-Большерецкому и Мильковскому районам.

Снежная буря бушует на Сахалине, Камчатке и Хабаровском крае: задержки рейсов, массовые ДТП и отмены занятий в школах Фото: Социальные сети

Снежная буря бушует на Сахалине, Камчатке и Хабаровском крае: задержки рейсов, массовые ДТП и отмены занятий в школахФото: Социальные сети

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Утренняя авария на 20км. трассы Елизово - Петропавловск-Камчатский.
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- В Петропавловске-Камчатском в превентивных целях отменены занятия во всех школах, а также в учреждениях дополнительного образования, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю. - Проезд по всем дорогам полуострова открыт, но водителям следует проявлять предельную осторожность при передвижениях по трассам, по возможности лучше вообще не выезжать на дороги.

Циклон нарушил и авиасообщение на полуострове.

- Все рейсы сегодня вылетели по расписанию. Задержаны самолеты в Магадан и Туличики из-за метеоусловий. Пока неизвестно, когда рейсы будут выполнятся, все зависит от погоды, - рассказали в справочной аэропорта Елизово.

Спасатели работают в режиме повышенной готовности, специализированная техника чистит дороги, а населению советуют воздержаться от поездок в горы из-за лавинной опасности.

НИ В ШКОЛУ, НИ В ДЕТСКИЙ САД

Во власти стихии оказался и Сахалин. В большей степени циклон оказывает влияние на Охинский район. Там синоптики прогнозировали ветер до 30 метров в секунду и снегопады. В итоге все занятия в школах и детских садах отменили.

- Паромная переправа закрыта до улучшения метеоусловий, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области. - Проезд для автотранспорта закрыт на участке Ноглики – Оха, по остальным дорогам проезд открыт без ограничений.

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Снежный циклон бушует на Дальнем Востоке.
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Стихия также стала причиной нарушения авиасообщения.

- Задерживали рейс из-за чистки полосы в Оху. Самолет туда уже вылетел. Отменили рейс на Курильск. Пока неизвестно, когда туда вылетит самолет — сейчас не позволяют метеоусловия. Все остальные самолеты выполняли полеты согласно расписанию, - рассказали «КП»-Хабаровск» в справочной аэропорта Южно-Сахалинска.

АЭРОПОРТ НЕ СПРАВИЛСЯ СО СТИХИЕЙ

Циклон не оставил без внимания и Хабаровский край. МЧС ограничило движение на дороге Селихино-Николаевск-на-Амуре, Хабаровск-Лидога-Ванино. Кроме того, приостановлена работа паромной переправы Ванино-Холмск. Больше всего не повезло Николаевску-на-Амуре. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, там из-за снежной бури закрыли аэропорт.

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Снежная буря бушует на Сахалине, Камчатке и Хабаровском крае: задержки рейсов, массовые ДТП и отмены занятий в школах
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«Комсомолка» выяснила, когда Дальний Восток покинут все циклоны.

- Сахалин и Хабаровский край циклон покинет 18 числа. Ожидаем, что за сутки выпадет до 19 миллиметров осадков. А вот на Камчатку надвигается новый циклон, - отмечает Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов дальневосточного УГМС. - Прогнозы у нас такие же: сильный ветер - до 30 метров в секунду, снег, местами сильный.

А пока жители всех регионов делятся в соцсетях фотографиями и видеороликами с должным для дальневосточников юмором и креативом.

Жители Камчатки делятся в соцсетях видеороликами о том, как на них отразился снежный циклон..Социальные сети

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