Пожар в многоэтажке в Хабаровске: пожарные спасли 12 человек, один погиб

Пожарные расчеты отправились вчера, 17 января, на улицу Тихоокеанскую. В одной из здешних десятиэтажек бушевало пламя, которое заметили очевидцы и позвонили по номеру «112». На место происшествия пожарные приехали уже через три минуты после того, как дежурный пульта пожарно-спасательной службы принял сообщение.

- Прибывшие огнеборцы увидели, что из квартиры, расположенной на втором этаже, валит дым. Они провели разведку помещений и нашли в горящей квартире мужчину без признаков жизни. Его эвакуировали и передали врачам скорой помощи. Увы, медикам не удалось спасти погорельца, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Еще 12 человек пожарные эвакуировали из задымленного подъезда с помощью индивидуальных спасательных устройств. Среди спасенных два ребенка. Еще десять жильцов вышли на улицу самостоятельно.

Предварительно известно, что в квартире, где обнаружили погибшего мужчину, горели домашние вещи. Сейчас сотрудники пожарной инспекции выясняют, что послужило причиной пожара и кто виноват в случившемся.