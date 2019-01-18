2019-01-18T03:45:43+03:00
Происшествия

Пожар в многоэтажке в Хабаровске: пожарные спасли 12 человек, один погиб

Мужчину нашли в горящей квартире без признаков жизни
Ольга КИВА
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От пожара в хабаровской многоэтажке спаслись 12 человек, один погибОт пожара в хабаровской многоэтажке спаслись 12 человек, один погибФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Пожарные расчеты отправились вчера, 17 января, на улицу Тихоокеанскую. В одной из здешних десятиэтажек бушевало пламя, которое заметили очевидцы и позвонили по номеру «112». На место происшествия пожарные приехали уже через три минуты после того, как дежурный пульта пожарно-спасательной службы принял сообщение.

- Прибывшие огнеборцы увидели, что из квартиры, расположенной на втором этаже, валит дым. Они провели разведку помещений и нашли в горящей квартире мужчину без признаков жизни. Его эвакуировали и передали врачам скорой помощи. Увы, медикам не удалось спасти погорельца, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Еще 12 человек пожарные эвакуировали из задымленного подъезда с помощью индивидуальных спасательных устройств. Среди спасенных два ребенка. Еще десять жильцов вышли на улицу самостоятельно.

Предварительно известно, что в квартире, где обнаружили погибшего мужчину, горели домашние вещи. Сейчас сотрудники пожарной инспекции выясняют, что послужило причиной пожара и кто виноват в случившемся.

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