Дело воющего авиадебошира из Хабаровска направили в суд

В Хабаровске летом прошлого года, а точнее 8 августа 34 летний мужчина устроил настоящий дебош в самолете, который должен был лететь в Красноярск. Однако еще на взлете мужчина начал вызывающе себя вести: пытался вломиться в кабину пилотом, оскорблял бортпроводников и других пассажиров, а одного из них и вовсе ударил. Под кулак попал несовершеннолетний, который снимал действия дебошира на камеру мобильного телефона.

Поведение мужчины было очень странным. Он называл стюардессу то жабой, то гражданкой, на которую нельзя положиться. Агрессивного пассажира сняли с рейса и отвезли в отделение полиции. Там мужчина продолжил демонстрировать свои выходки. Сидя в камере, он разломал скамейки, а щепками от нее швырялся в дежурного, бил по решетке и кричал «Вызывай ОМОН», сопровождая цирковое представление воем. Что стало причиной такого поведения неясно до сих пор. От медицинского освидетельствования авиадебошир отказался. Делом занялись столичные следователи.

- Пассажир обвиняется сразу по трем статьям: «Побои», «Хулиганство» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России.

Вероятнее всего, мужчине грозит реальный срок.