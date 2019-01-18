17 января в Хабаровском крае бушевала снежная буря. Сильный порывистый ветер и метель стали причиной транспортного коллапса на трассе Хабаровск-Комсомольск. Несмотря на то, что краевое МЧС рекомендовало автомобилистам не выезжать на дороги в этот день, многие к совету не прислушались. В итоге одна из аварий закончилась трагически.

- Вчера около 10:40 на 363 километре трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре водитель, управляя автомобилем «Premio», двигался в сторону Хабаровска. Мужчина совершил обгон и выехал на полосу для встречного движения, но не учел метеорологические условия, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Татьяна Баталова, начальник отдела пропаганда краевого ГИБДД. - В это время видимость на дорогах была 20 метров. В итоге иномарка столкнулась с движущимся в противоположном направлении автомобилем ВАЗ. Водитель последнего скончался на месте до приезда врачей скорой помощи. Пассажир - 17-летняя девочка - получила сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей.. Ее госпитализировали в больницу Комсомольска-на-Амуре . Еще одного мужчину с тупой травмой живота также увезли в больницу №7 города Юности.

dtp_khv Снежная буря стала причиной смертельного ДТП на трассе Хабаровск-Комсомольск

Медицинское освидетельствование показало, что все водители в момент ДТП были трезвы. Кстати виновник аварии в результате происшествия не получил никаких травм.

По предварительным данным, спустя меньше часа на этом же участке дороги в ДТП попали два военных КамАЗа. Чуть позже, как сообщают пользователи сети, на трассе Хабаровск -Комсомольск столкнулись еще как минимум три иномарки. В аварии, участниками которой стали военные, разбираются сотрудники ВАИ.

Еще с обеда 17 января трасса закрыта, но ограничение распространяется только на пассажирские автобусы.

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