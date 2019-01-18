Жители Ванино жалуются на угольную пыль

Угольную пыль, сплошным облаком висевшую над поселком Ванино и местным портом, активисты заметили 15 января. Погода была безветренная, и мельчайшие частицы угля отчетливо видны в воздухе.

- Вот мы наблюдаем шлейф который тянется в порту, от переработки так называемого угля, - отмечает активист. - Вы видите пыль, которая сегодня простирается вдоль акватории бухты. На сегодняшний день работают пушки которые никакого эффекта, видимо, не дают, а этим самым — перегрузкой угля — наносится вред акватории бухты.

О том, что это проблема не одного дня говорит и другое видео, снятое еще одним активистом уже на территории порта две недели назад. Там в запылен не только воздух, даже вода в заливе грязно-черного цвета.

Видеоролики были переданы местными жителями депутатам Законодательной думы края и местному штабу ОНФ.

- Мы благодарны жителям за информацию, - отметил Сергей Сокуренко, председатель профильного комитета думы. - Мы подготовили обращения в администрацию порта, контролирующие органы с требованием разобраться. Также мы намерены со всеми заинтересованными сторонами продолжить работу над решением проблемы в составе созданной межведомственной рабочей группы. Хотел бы напомнить, что еще в 2017 году мы подготовили поправки в федеральный закон «О морских портах в РФ» и Водный кодекс, направленные на совершенствование экологических требований к предприятиям, которые занимаются открытой перевалкой угля. К сожалению, коллеги из Совета законодателей тогда не поддержали наши инициативы. Возможно, они просто оказались незнакомы с проблемой, с которой мы столкнулись. Но, как выяснилось позже, эта проблема не одного региона, и она остается актуальной и требует нашего участия.

В марте в Советско-Гаванском районе профильный комитет краевого парламента проведет выездное заседание, и один из вопросов, который будет рассмотрен, как раз касается экологической безопасности приморских районов края. Депутатам предстоит решить дилемму — с одной стороны создать условия для развития Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла, и с другой не навредить уникальной флоре и фауне районов.

- Бизнес обязан быть социально ответственным. Исходя из этого, экологические программы сегодня должны быть у каждого предприятия, и не просто на бумаге, - они должны содержать мероприятия, их финансирование, конкретные сроки выполнения, итогом которых должна стать их практическая реализация. Этому, в свое время, было уделено много внимания. Был намечен план мероприятий по обеспечению безопасного и социально-ответственного функционирования и развития порта Ванино, - он был утвержден губернатором в 2017 году, но находится на контроле и сегодня. Поэтому мы обязательно это обсудим и проверим на месте в ходе выездного заседания комитета, которое планируем провести в марте. Но до этого времени, конечно, мы рассчитываем, что нас услышат все, кому сегодняшняя информация адресована, внимательно отнесутся к нашим словам, а главное - к мнению и требованиям местных жителей, - подчеркнул Сергей Сокуренко.

Однако в Ванинском морском торговом порту утверждают, что все работы по перегрузке угля выполняются в строгом соответствии с экологическими требованиями.

- Предприятие в зимний период работает в полном соответствии с рабочими технологическими картами, это означает, что при усилении ветра объем перевалки в порту будет сокращаться до установленных в РТК показателей. Наибольший риск пыления возникает в месте непосредственной выгрузки угля из вагонов. Поэтому в порту применяются технологии, позволяющие предотвратить выброс твердых веществ в воздух во время выгрузки, погрузки и хранения угля на открытых складах. Для создания защитного слоя на штабелях открытых складов в зимний период работают снегогенераторы, распыляющие снег, который образует корку на поверхности штабелей угля, надежно удерживающую мелкие частицы. Кроме того, в постоянном режиме на производственной территории работают вакуумные пылеуборочные машины. На всех дробильно-сортировочных машинах смонтированы системы орошения. Для исключения пыления конвейерные ленты на этих установках закрыты специальными защитными кожухами, - подчеркнули в пресс-службе Ванинского морского торгового порта.

Кроме того, как утверждает начальник отдела охраны труда и экологической безопасности предприятия, в порту действует стационарная станция проверки качества воздуха и воды, что позволяет держать ситуацию по распространению пыли под строгим контролем.

Тем не менее, жалобы жителей района на сильную запыленность были переданы не только в краевую думу, но и в Тихоокеанское морское управление Росприродндзора, в полномочия которого входит контроль за экологической ситуацией в прибрежной зоне.

- По итогам выездной проверки которую провели специалисты Тихоокеанского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения ледового покрова угольной пылью, - рассказал Юрий Рошка, глава регионального исполкома ОНФ в Хабаровском крае. - Мы в свою очередь также продолжаем проводить общественный мониторинг этой ситуации.