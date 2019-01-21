Манекен полицейского резко сократил число ДТП на проблемной дороге в Хабаровском крае

Подъезд к поселку Солнечный местные жители старались обходить стороной. Аварии там были частым явлением. Машины всмятку, травмы, погибшие - результаты от таких столкновений были плачевными и трагическими.

Проблему надо было как-то решать, тогда на одном из собраний полицейские рассказали жителям Солнечного, как коллеги с западной части России предложили ставить на дорогах манекены в форме сотрудников ДПС для усмирения лихачей. Казалось, хорошая шутка, посмеялись и хватит, но нет. Анекдот стал поводом задуматься.

В итоге в декабре прошлого года местные жители решили воспользоваться советом. Нашли манекен мужчины, который можно увидеть в модных бутиках, старую форму сотрудника ДПС, жилетку, шапку и «слепили» новенького полицейского. Сельчане устроили его на работу на проблемный участок, установив кену-полицейскому там пост дежурного. Даже имя ему дали - Петрович.

Местные жители «слепили» манекен сотрудника ДПС, который снизил аварийность в поселке Хабаровского края. ФОТО: предоставлено жителем поселка Солнечный.

Вы не поверите, но появление такого стража правопорядка колоссально изменило ситуацию с ДТП в поселке.

- Примечательно, что с его появлением в той местности сократилась аварийность. С середины декабря по сегодняшний день на том участке не произошло ни одного ДТП, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Евгений Пятаков, старший инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения ОГИБДД МВД России по Солнечному району. - При виде куклы автомобилисты и скорость снижают, и сразу вспоминают, что нужно пристегнуть ремни безопасности.

Был случай, когда водителю из-за сильной метели и снежной пурги показалось, что Петрович подал знак — остановить движение автомобиля. Лишь приблизившись к грозному стражу, сельчанин понял, что это кукла, а не человек.

Появление Петровича всех только радует. Даже проезжая мимо подъезда к поселку, люди манекен не ломают, а останавливаются только для того, чтобы сфотографироваться рядом с таким игрушечным ДПСником.