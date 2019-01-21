Пьяная жительница Камчатки насмерть сбила девушку на «ватрушке»

ОПАСНАЯ ЗАБАВА

Трагедия случилась 21 января поздней ночью в 40 километрах от поселка Ключи. 29-летний житель Усть-Камчатска вместе с своей девушкой катались на машине «Daihatsu Rugger». Влюбленные решили ради забавы закрепить к иномарке, так называемую, «ватрушку» - тюбинг для катания с горок зимой. В него забралась 19-летняя девушка. Мужчина надавил на газ и двинулся. Следующий поворот оказался для пары роковым. Автомобиль благополучно свернул, однако в этот момент оторвался трос, который крепил «ватрушку». В итоге девушку вынесло на встречную полосу. По роковой случаности в этот момент по встречке ехала 25-летняя девушка. Она не успела отреагировать и врезалась в тюбинг.

Кстати водитель, к машине которого была привязана «ватрушка», не сразу понял, что произошло, он проехал еще около 500 метров и лишь потом понял, что случилась беда. 19-летняя девушка погибла до приезда скорой помощи.

Автолюбительница, сбившая ее, ждать сотрудников полиции для оформления ДТП не стала, поехала дальше. Буквально в 100 километрах от места происшествия дама не справилась с управлением и съехала в кювет. Кстати, экспертиза выявила, что в ее крови был алкоголь.

ПО ЗАКОНУ

Оказалось, что нарушителей в этой трагедии было несколько. Сожитель погибшей, который катал ее вслед за машиной на «ватрушке», не имел водительских прав. Сама иномарка не была зарегистрирована.

- Мы уже назначили ряд исследований. В отношении 25-летней девушки составлено два административных протокола за совершение правонарушений: «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», - рассказывает «КП»-Хабаровск» Елена Пасенюк, сотрудник пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю. - Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что в крови у девушки обнаружили 0,4 промилле алкоголя.

Теперь оперативникам предстоит детально разобраться в произошедшем. Самой же девушке грозит не только крупный штраф, но лишение водительских прав. А если дойдет до уголовного дела, возможен и срок за решеткой.