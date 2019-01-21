МРОТ в Хабаровске на 2019 год

Федеральным законом с 1 января 2019 года на всей территории страны установлен новый минимального размера оплаты труда (МРОТ). Общефедеральный показатель увеличился на 117 рублей и достиг отметки в 11 280 рублей.

Согласно Трудовому кодексу месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ.

В зависимости от местоположения района, в котором работник осуществляет трудовую деятельность, к общефедеральному показателю прибавляются районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в особых климатических условиях.

Разбираемся вместе с «Комсомолкой» и специалистами, как рассчитать размер гарантированной заработной платы для работников Хабаровского края с учетом нового МРОТ, районных коэффициентов и надбавок за стаж работы.

ФОРМУЛА

Рассчитать размер гарантированной заработной платы можно по нехитрой формуле. Для каждой территории есть свой районный коэффициент. За основу возьмем минимальные и максимальные размеры данных для каждого района (смотреть в таблице ниже). К этой величине нужно прибавить процент надбавки за стаж работы в особых климатических условиях (ДВ). В конечном итоге мы получаем цифру, которую нужно умножить на федеральный МРОТ для всех регионов.

11 280 (МРОТ) х (РК (районный коэффициент) + ДВ (надбавка за стаж работы - %)).

Отметим, что у работника, вновь вступающего в трудовые отношения, надбавки за стаж может и не быть. Такую надбавку человек зарабатывает в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства за определенный период времени до установленных (для каждой территории РФ) предельных размеров.

НАПРИМЕР

1. Заработная плата сотрудника без трудового стажа и работающего в Хабаровске в лесной отрасли будет не менее 11 280х1,2(РК) =13 536 рублей.

2. Заработная плата сотрудника, имеющего полный трудовой стаж и работающего в Хабаровске в краевом учреждении, составит 11 280х1,3(РК)+0,3(ДВ)=18 048 рублей.

Таким образом, руководствуясь федеральным законом и теми надбавками и коэффициентами, установленными для конкретных территорий, мы получаем сумму (от 13 536 до 18 048 рублей – в каждом конкретном случае рассчитывается индивидуально), которая является гарантированной заработной платой для работника в Хабаровске (Южные районы края) в 2019 году.

3. Самый большой размер гарантированной заработной платы будет в Охотском районе. Там заработная плата работника с максимальным трудовым стажем, составит 11 280х1,7(РК)+0,8(ДВ)=28 200 рублей. Для работающих в Аяно-Майском районе такой максимальный размер будет 25 944 рублей. Для работающих на территории, приравненной к районам Крайнего Севера в пределах 22 560 рублей.