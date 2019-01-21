2019-01-21T09:18:54+03:00
Общество

Жители Хабаровска массово скупают билеты в космос

В краевую столицу скоро приедет семейный парк «Космодрайв»
Поделиться:
Жители Хабаровска массово скупают билеты в космосЖители Хабаровска массово скупают билеты в космос
Изменить размер текста:

Семейный парк приключений «Космодрайв» откроется 26 января. Здесь можно не только повеселиться и отдохнуть всей семьей, но и увлечь детей всех возрастов темой космоса.

Превратить науку в волшебство, рассказать о гравитации и электричестве по-настоящему интересно – какое учебное или развлекательное заведение может предложить такую программу? Всего через несколько дней в Хабаровск приедет «Космодрайв», а с ним чудеса и загадки необъятной вселенной, которые будут понятны и интересны даже детям от 2 лет.

Космический парк развлечений прошел путь от идеи до самой масштабной интерактивной площадки для всей семьи менее, чем за год. За это время он проехал пятнадцать городов и собрал более 300 000 положительных отзывов.

«Космодрайв» не имеет ничего общего с музеем или выставкой, где ничего нельзя трогать, а говорить приходится тихо и скромно. Здесь много пространства для детской беготни и неуемного любопытства. Еще бы! Чего только стоит шоу с танцующими молниями или эксперимент с удивительным генератором Ван де Граафа. Такую физику полюбят даже заядлые двоечники.

Парк предлагает 47 приключений на любой возраст и вкус: здесь и познавательные прогулки в виртуальной реальности по МКС, опыты с электричеством, прогулки с повышенной гравитацией по Юпитеру, встреча с пришельцами, квесты по спасению Марса и многое другое. Все чудеса «Космодрайва» пока неизвестны, но открытие парка обещает стать самым ярким событием декабря.

С пустыми руками никто не уйдет: измеряйте свой вес, рост и биопараметры, проверяйте себя на выносливость и получайте сертификат на полет в космос! Детям, обожающим творчество, наверняка понравится зона мастер-классов, где можно нарисовать объемную игрушку 3d-ручкой, создать собственную сверкающую вселенную в пробирке или шлем космонавта. Все мастер-классы оплачиваются отдельно, цены составляют от 150 до 350 рублей.

Посещение космического парка – отличный повод провести время со своей семьей не только весело, но и с пользой. Все экспонаты интерактивны, ребенок может играть с ними и учиться чему-то новому.

«Космодрайв» откроется уже 26 января и будет работать до 10 марта. Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

Все малыши до 4 лет проходят в «Космодрайв» бесплатно. Для детей до 14 лет и остальных гостей предусмотрены специальные скидки. Подробнее об этом можно прочитать здесь: https://vk.com/topic-175837302_39420655

Подробнее:

Сайт: https://космодрайв.рф

VK: https://vk.com/kosmodrive_khabarovsk

Телефон: 8(909)858-51-15

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Мы нашли того, кто рубит русский лес. Часть 5 расследования «Комсомолки»
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть, действительно ли всю тайгу здесь хищнически выпилили и продали в Поднебесную [фото, видео]
Депортированная украинская журналистка Елена Бойко - жертва злых сил или нарушитель российских законов?
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов и обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гришин поспорили о том, должны ли суды учитывать политические обстоятельства
Новости 24
Жители Хабаровска массово скупают билеты в космос
Матерые рецидивисты вламывались в чужие квартиры в Хабаровске через разбитые окна балконов
Нерадивых строителей детских садов в Хабаровске будут штрафовать
На дне Амура в Хабаровском крае нашли провалившийся под лед автомобиль
Японцы хотели увидеть в Хабаровском крае много снега, а в итоге любовались бабочками
В Хабаровском крае нарушителей ЕГЭ ждет штраф
В Хабаровске новобранцы осеннего призыва дали клятву на верность Отечеству
Иностранцы-нелегалы довели компанию в ЕАО до штрафа в один миллион рублей
Часовой мастер в Хабаровске сдавал подотчетные товары в ломбард ради азартных игр
Дорогу для движения междугородних автобусов частично открыли в Хабаровском крае
На Камчатке главврач «сэкономил» на ремонте морга
Юные «армейцы» из Хабаровска победили в рождественском турнире в Благовещенске
В Хабаровске под колесами автобуса оказалась 14-летняя школьница
Дворы в Комсомольске под автостоянки не отдадут
Еще один вулкан на Камчатке отметился пепловым выбросом
Пострадавших в жуткой аварии на трассе Лидога-Ванино санрейсом доставили в Хабаровск
В Хабаровском крае займутся духовным развитием школьников