Проблемы со светом и водой: Губернатор Хабаровского края посетил Бикинский район

Губернатор Хабаровского края в последнее время начал уделять особое внимание южной территории региона, а именно Бикинскому району. Там скопилось много проблемных мест. Большая часть из них в сфере социальных и жилищных объектов, которые находятся на особом контроле Фургала.

В первую очередь, глава региона во время рабочей поездки в Лермонтовку осмотрел местный водозабор. Это, пожалуй, одна из самых проблемных точек села. Фактически он может оснащать водой весь поселок, это больше 4,5 тысяч людей, но вода поступает примерно двум с половиной тысячам местных жителей. Более того, из-за 100% износа сетей специалисты вынуждены часто выезжать на ремонтные работы. Но и здесь есть проблемы: своей техники нет ни у администрации, ни у водоканала. Им приходится нанимать частника, что обходится в круглую сумму.

- Специалисты латают один порыв, ставят хомут, но в нескольких метрах образуется новый, - сетует Ирина Зарицкая, директор МУП ЖКХ Бикинского муниципального района. - А бывает, что мы нанимаем трактор, он работает 12 часов, но место порыва так и не находим. Приходится продлевать аренду.

Однако при встрече с губернатором женщина не решилась поднять этот вопрос, скромно заявляя, что в целом на водозаборе проблем нет. Но Сергей Фургал все же докопался до истины - жильцы частного сектора пользуются либо привозной водой, либо колодезной.

Жители Лермонтовки пожаловались на воду, цены на услуги ЖКХ и отсутствие светаФото: Правительство Хабаровского края

- В Лермонтовке нормальный водозабор, который способен обеспечить качественной водой весь поселок, но при этом обеспечивает его частично. В некоторых районах вода завозная. Некоторые объекты стоят на смешанной системе водоснабжения: подается техническая, но питьевая и для готовки — завозная. А люди за все это платят. Если мы подаем техническую воду, то берем же с них по тарифу, а плюсом еще и за привозную. Как такое вообще возможно, - недоумевает Сергей Фургал.

Такая ситуация сложилась в местной школе, где есть своя скважина, откуда вода поступает в краны. Но пить ее запрещено, поэтому в учебное заведение воду возят на машинах по тарифу 80 рублей за кубометр.

- Жители сегодня вынуждены платить большие суммы из-за того, что местные власти не могут инициировать строительство сетей. Вместе нам нужно просчитать затраты, один раз вложиться и забыть об этой проблеме, - говорит глава региона.

Вместе с тем проблемы есть и на трех местных котельных, куда везут краснодарский уголь. Да, его цена выше, чем у приморского, но и качество значительно лучше. Здесь вопросов нет. Но вот в Бикине он стоит почти в два раза дешевле, чем в Лермонтовке. Четвертая котельная, которая отапливает школу, вообще работает на дизельном топливе. Что само по себе очень затратно.

- Котельные принадлежат разным группам, некоторые работают на угле, а некоторые работают на жидком топливе. Тариф не прозрачный, а ситуация непонятная. Так не может дальше продолжаться. По предоставленным данным, цена угля в котельной Бикина 3 тысячи 100 рублей за тонну, а в Лермонтовке уже 5 тысяч рублей. Как такое вообще может быть? Ответ простой нет техники, - говорит СергейФургал.

В селе нет не только трактора, но и грузовой машины, на которой можно было бы доставить уголь из Бикина, куда его привозят из Краснодарского края в железнодорожных грузовых вагонах, в Лермонтовку. Приходится нанимать транспорт, отсюда и рост цен на твердое топливо.

Но и на этом проблемы не закончены. Освещение. На некоторых улицах его попросту нет уже около месяца, а столбы с проводами шатаются так, что электрики не рискуют на них взбираться для ремонта.

- Начинаем разбираться в ситуации и видим, что проблемы возникают из-за большого количества собственников сетей. В военном городке тарифы на услуги ЖКХ одни, а в Бикине другие. Тарифы за воду берем одни, а по сути не можем предоставить их. На одной улице со светом все в порядке, а на другой перебои с электричеством, столбы падают, потому что две разные организации обслуживают. Как такое вообще возможно, что в селе три обслуживающие организации, - продолжает задаваться вопросами Фургал.

По его мнению, одно предприятие эффективно выполняет свою работу, а другое нет. И выход из ситуации простой — передать все сети тому, кто выполняет свою работу качественнее других. При этом нельзя допустить повышения цен на тарифы ЖКХ выше тех, что установлены на федеральном уровне.

Все эти вопросы он поручил решить в ближайшее время силами местной администрации и министерству, в чьем ведомстве находятся проблемные участки. Более того, губернатор выступил с предложением объединить районную администрацию и сельскую. Он считает, что это повлияет на эффективность работы местных чиновников.