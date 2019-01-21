«Культурная столица была и останется в Хабаровске»: музыкальный театр принял первых гостей Всероссийского марафона

ТЕАТРЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

2019 год провозгласили Годом театра. На минувших выходных во Владивостоке торжественно открылся Всероссийский театральный марафон. Мероприятие даст возможность обменяться опытом и узнать, как их примут зрители других регионов. В общей сложности к марафону присоединились восемь федеральных округов, а именно 85 городов нашей страны. Более того, событие растянется на целый год. Финиш марафона намечен в Калининграде в середине ноября.

В воскресенье эстафету передали Хабаровску, куда с гастролями прибыл Приморский академический краевой драматический театр имени Михаила Горького. С собой он привез три своих лучших спектакля. А кто как ни директор театра сможет должным образом представить свой второй дом. Ефим Звеняцкий на протяжении 35 лет является художественным руководителем театра. По словам министра культуры Хабаровского края, тот факт, что чести открыть марафон удостоились Хабаровск и Владивосток, говорит о высоком театральном уровне на Дальнем Востоке.

- Принцип отбора спектаклей, которые мы привезли в Хабаровск, прост — это те спектакли, которые мы считаем лучшими из лучших, - рассказывает Ефим Звеняцкий, директор Приморского академического театра. - Видимо, надо было дождаться Года театра, чтобы оказаться в Хабаровске. Стоит поблагодарить Калягина за все это. Он сказал: «Дайте путь!». И мы отправились в это путешествие длиною в один год. Наш эмоциональный настрой даже не надо наигрывать. Он искренен, от души. Мы ликуем от того, что произошло. Ведь обычно очень трудно людей театра вытащить на такую откровенность.

Отметим, что в этом году в Находке появится филиал театра. По словам худрука, это многого стоит, особенно, когда власти гордятся работой, и театры перестают быть попрошайками.

ОБСУДИМ ПРОБЛЕМЫ

В рамках Всероссийского театрального марафона будут проходить форумы, на которых все приближенные к искусству будут поднимать проблемные вопросы. А их наверняка предостаточно во всех городах нашей страны. Министр культуры рассказал и о наших пробелах.

- В первую очередь мы должны обратить внимание на ветеранов сцены. Встречаться, общаться с ними, - говорит Александр Федосов, министр культуры Хабаровского края. -Мне бы очень хотелось, чтобы в местных театрах было больше афиш нашей труппы. Театр не должен превращаться в прокатную площадку. Отрадно, что в этом году указом губернатора наш кукольный театр переезжает в новое здание. Это беспрецедентное событие. Еще хотелось бы обрадовать хабаровчан новостью. В 2019 году к нам с гастролями приедут восемь федеральных театров.

По мнению министра и руководителя Приморского театра, самая главная задача марафона - объединиться. К слову, по мнению спикеров, оба дальневосточных региона могут похвастаться театральным воздухом, но, как сказал, Ефим Звеняцкий: «Столицу перенесли, но культурная столица была и останется в Хабаровске».