В Хабаровске из-за ОРВИ и гриппа объявили общегородской карантин

ОСТОРОЖНО, ГРИПП!

Январь - месяц не только затяжных праздников, но и время, когда вирусные заболевания особенно активны. Только на минувшей неделе в больницы Хабаровского края обратились больше восьми тысяч пациентов. Еще такое же число людей заразились инфекцией с начала года. В общей сложности за 20 дней в больничных палатах оказались больше 15 тысяч человек. У всех врачи диагностировали ОРВИ. По данным специалистов, эпидпорог превышен на 28,7%.

- Наибольшее количество пациентов мы зарегистрировали в Амурском районе, районе имени Лазо и в Хабаровске. 70% пациентов - дети от трех до четырнадцати лет, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Нина Осипова, консультант отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению минздрава Хабаровского края. - Это связано с тем, что именно у детей вероятность контакта с носителем инфекции велика. Так, 207 школьников и воспитанников детских садов были госпитализированы в больницы с ОРВИ.

Как отмечают в региональном Роспортебнадзоре, первыми инфицированными были те жители региона, которые проигнорировали вакцинацию. Как говорит Анастасия Судакова, руководитель пресс-службы регионального надзорного ведомства, прививка не гарант того, что вы не заразитесь, но если вы сделаете прививку, болезнь однозначно будет протекать в более легкой форме.

ОСОБЫЙ РЕЖИМ

В Хабаровске 22 января объявили общегородской карантин. Введен отдельный комплекс противоэпидемических мероприятий, чтобы предотвратить рост заболеваемости. «Утренние фильтры», где школьникам и воспитанникам детских садов измеряют температуры и проверяют общее состояние здоровья, усилятся. От массовых мероприятий в учреждениях придется и вовсе отказаться. Поликлиники начнут принимать пациентов раздельно, а посещение стационаров ограничат.

- При отсутствии по болезни более 20% детей и подростков в группе или классе образовательным организациям предписано приостановить учебный процесс на срок до семи дней, - отметили в пресс-службе краевого минздрава.

Татьяна Скорик, начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска отмечает: для того, чтобы ОРВИ не распространялась со скоростью света, нужно в обязательном порядке соблюдать меры личной гигиены. Речь, в первую очередь, о мытье рук. Не стоит забывать и про обработку помещений, ведь болезнь передается и воздушно-капельным путем.

Главный виновник недомоганий - штамм вируса гриппа h1n1. Ранее он уже отмечался в Хабаровске и даже входит в состав вакцины, которой в этом сезоне было привито 46% взрослых и детей, что, тем не менее, не препятствует его быстрому распространению, так как вирус активно мутирует. По мнению специалистов, он был завезен в наш город в период новогодних праздников хабаровчанами, выезжавшими в Европу и западные регионы России, где вирус типа «А» свирепствует еще с декабря. По прогнозам медиков, пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Хабаровске придется на февраль, а на спад эпидемия пойдет только в марте.

ВАЖНО!

«Комсомолка» вместе со специалистами собрала советы, как обезопасить себя от инфекции. Следуйте простым правилам и тогда болезнь обойдет стороной вас и ваших близких.

- Вакцинация (самый действенный способ борьбы с ОРВИ).

- Тщательно мойте руки.

- Обрабатывайте продукты питания.

- Делайте влажную уборку и проветривайте помещения.

- Не занимайтесь самолечением, сразу обращайтесь за помощью к специалистам.

- Не пренебрегайте ношением масок.

- Заболели - берите больничный.