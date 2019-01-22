Молодая воровка и пенсионерка-убийца избили надзирателей женской колонии на Камчатке

Случилось все в исправительной колонии №7, которая находится в селе Мильково Камчатского края. Живут там исключительно представительницы прекрасного пола. Примечательно, что обе «героини» прибыли на полуостров с другого региона - Сахалина. Родина - не единственное, что их объединяет. Дерзкие осужденные перед Новым 2019 годом решили дезорганизовать работу колонии.

Первый инцидент пришелся на 30 декабря. Характер решила показать 18-летняя заключенная. Ее осудили к пяти годам лишения свободы за три эпизода краж. Хорошим поведением она не отличалась, и ее за нарушение режима содержания поместили в ШИЗО (штрафной изолятор). Однако это не угомонило буйную девушку. Она разломала туалет в камере, вытащила деревянный брусок и начала крушить батареи. Когда надзиратель попытался остановить заключенную, девушка набросилась с этой деревяшкой на него и избила.

Проходит день. 31 декабря. Канун Нового года, и снова бунт. На этот раз отличилась осужденная пенсионерка. 63-летнюю жительницу Сахалина отправили за решетку на 12 лет в марте прошлого года за убийство. Женщина занавесила свою кровать простыней. Может, уют хотела создать, а может, и просто абстрагироваться - неизвестно. Однако вся эта самодеятельность - нарушение режима. Надзирательница потребовала ее убрать простыню, но в ответ получила удары. Женщина набросилась на нее с тростью для ходьбы.

К счастью, никто из сотрудников колонии серьезных травм не получил, только кровоподтеки и ссадины. А вот дамам придется снова предстать перед судом, потому что Мильковский межрайонный СК начал разбирательства.

- Два уголовных дела возбуждены по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества», - рассказывает «КП»-Хабаровск» Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Если вина осужденных за эти преступления будет доказана, то обеим грозит новый срок - за дезорганизацию колонии закон предусматривает до пяти лет тюрьмы.