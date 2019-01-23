2019-01-23T04:15:35+03:00
Происшествия

Бывшего заместителя директора хабаровского «Водоканал» осудили за многомиллионные хищения

Его отправили за решетку, оштрафовали и обязали полностью вернуть украденное муниципальному предприятию
Элина ОГАНЕСЯН
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«Правая рука» директора МУП «Водоканал» вошел в ОПГ, чтобы украсть у казны Хабаровска больше 150 миллионов рублей«Правая рука» директора МУП «Водоканал» вошел в ОПГ, чтобы украсть у казны Хабаровска больше 150 миллионов рублейФото: Борис КОКУРИН
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Громкое уголовно дело в отношении бывшего замдиректора МУП «Водоканал» пришло к логическому завершению. Напомним, хабаровчанин начал проворачивать денежные махинации в марте 2010 года. По крайней мере, так полагает следствие.

Будучи «правой рукой» руководителя муниципального предприятия, он заключил соглашения с коллегами из других организаций по закупке специального оборудования для строительства водозаборных сооружений Тунгусского месторождения. Казалось, все по закону, но нет. Цены были завышены. Разница, как выяснилось, шла в карманы бизнесменам. Причем разница существенная — похищено 164,5 миллиона рублей за восемь месяцев. Коммерсант, поставлявший комплекты оборудования, отблагодарил «покровителя» 28 миллионами рублей.

Как удалось выяснить в ходе следствия, бывший заместитель директора в марте 2017 года, чтобы отвести все подозрения, потратил часть ворованных денег (57,7 миллионов рублей) на страховку себя и своей семьи.

После того, как схему раскрыли, обвинения предъявили всем причастным. Экс-замдиректору сразу по трем статьям: «Растрата чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы», «Коммерческий подкуп» и «Легализация денежных средств в особо крупном размере, приобретенных лицом в результате совершениям им преступления».

- Суд приговорил бывшего заместителя директора городского муниципального предприятия к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафам на общую сумму 3,4 миллиона рублей, - отметили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Более того, мужчине придется оплатить сумму причиненного ущерба МУП «Водоканал» и администрации Хабаровска - больше 164,5 миллиона рублей. Машина, наличные, деньги на договоры страхования под арестом.

Отметим, что еще одно уголовное дело в отношении инженера предприятия отправили в суд для рассмотрения по существу. Один из бизнесменов уже сидит за решеткой.

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