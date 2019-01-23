2019-01-23T10:18:51+03:00
Происшествия

Тренер-инструктор покончил с собой после трагической гибели юного парашютиста на Сахалине

Следователи допрашивали мужчину в качестве свидетеля незадолго до гибели
Элина ОГАНЕСЯН
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Тренер-инструктор покончил с собой после трагической гибели юного парашютиста на СахалинеТренер-инструктор покончил с собой после трагической гибели юного парашютиста на СахалинеФото: Элина ОГАНЕСЯН
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ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ

22 января вечером в лесу у подножия горы Большевик нашли тело 45-летнего мужчины. По одной из версий, он покончил с собой, внешних признаков насильственной смерти полицейские не обнаружили.

Многие связали это происшествие с трагедией, которая случилась в декабре прошлого года на Сахалине. В первый день зимы 14-летний парашютист разбился на аэродроме «Пушистый». Курсант был воспитанником местного Центра технических видов спорта, занимался в секции парашютного спорта. По одной из версий, которая сейчас отрабатывается следствием, у мальчика не раскрылся парашют.

ЧЕРЕДА ТРАГЕДИЙ

Тут же общественность выдвинула версию о том, что вина лежит на тренере-инструкторе, который неправильно уложил парашют. Оперативники не спешили предъявлять кому-либо обвинения, дело было заведено по факту, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Оказалось, что найденный мертвым мужчина был тренером-инструктором секции парашютного спорта этого самого центра. Накануне его вызывали на допрос по уголовному делу по факту гибели мальчика.

- Это не значит, что погибший мужчина был главным подозреваемым или обвиняемым. Он давал показания в качестве свидетеля, - рассказывает «КП»-Хабаровск» источник, близкий к следствию. - Связывать эти трагедии преждевременно. Дело о парашютисте находится в производстве. Процессуальный статус не был предъявлен никому.

Под вопросом оставалось много нюансов. Действительно ли покончил собой тренер, который укладывал парашют курсанту, и не было ли у мужчины других причин попрощаться с жизнью, кроме трагедии прошлого года. За разъяснениями мы обратились в тот самый центр.

- Директор в отпуске. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Никто из представителей нашей организации в этом вопросе помочь не сможет, - ответил Вадим, сотрудник сахалинского ЦТВС.

Между тем, о случившемся уже осведомлены следователи, которые по данному факту проводят проверку.

- Лишь по ее результатам мы сможем принять процессуальное решение, - отмечает Ольга Чебыкина, руководитель пресс-службы СУ СК России по Сахалинской области.

«КП» продолжит следить за развитием истории, и, возможно, вскоре станет ясно, действительно ли между двумя трагедиями есть взаимосвязь.

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