2019-01-23T11:02:39+03:00
Происшествия

Житель Камчатки создал схему для слежения за кораблями пограничников и собирался продавать информацию «пиратам»

За это мужчине дали условный срок
Элина ОГАНЕСЯН
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Гений-разработчик создал схему слежения за пограничными кораблями на Камчатке и избежал тюрьмыГений-разработчик создал схему слежения за пограничными кораблями на Камчатке и избежал тюрьмыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Приговор за незаконный сбор сведений, составляющих государственную тайну, как говорят правоохранители, в России выносится впервые. Раньше по этой статье никого не привлекали. Первопроходцем стал житель Камчатки, криминальный гений направил свой незаурядный талант на обогащение с помощью браконьеров.

Житель Петропавловска-Камчатского самостоятельно разработал схему слежения за движением пограничных сторожевых кораблей и патрульных судов. Наблюдать за ними можно было при помощи специального технического оборудования. Дельное изобретение. Особенно полезное для тех, кто промышляет незаконными делами на воде. Как удалось выяснить в рамках судебных разбирательств, хакер должен был предоставить информацию о нахождении и траектории движения кораблей «черным» рыбодобывающим компаниям. Разумеется, за денежное вознаграждение.

Однако в мае 2016 года хакера поймали с поличным еще до того как он успел приступить к делу. Его задержали сотрудники регионального управления ФСБ, которые предъявили мужчине обвинение по статье «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, совершенное с использованием специальных и иных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Дальше гения-разработчика ожидали заседания.

- В декабре 2018 года городской суд счел убедительными доказательства, собранные следователями УФСБ России по Камчатскому краю, и признал злоумышленника виновным в совершении преступления, - отмечают в пресс-службе УФСБ России по Камчатскому краю. - Он приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Преступнику-интеллектуалу дали шанс использовать свои знания и умения на свободе, главное, чтобы в не противозаконных деяниях.

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