Ребенок из Хабаровска первым высадится на Марс

Уже на этой неделе в ТЦ «Али-Восток» (Сингапур) откроется первый в России космический парк приключений для всей семьи – «Космодрайв».

Пройдите космическую подготовку за пару часов и летите к звездам вместе с детьми. В «Космодрайве» даже самые маленькие посетители познакомятся с миром космических технологий. В парке исполнятся мечты о полете на Луну, прогулке по Марсу и Юпитеру. И это только начало!

Хотите порадовать ребенка и увлечь его темой космоса? Все приключения «Космодрайва» связаны с научными фактами: законами гравитации, жизнью на Международной космической станции и особенностями планет Солнечной системы.

Для любого возраста найдется приключение:

- Тренажеры космонавтов и экскурсия по МКС для школьников;

- Удивительная плазмокомната и марсинатор для малышей;

- Квесты в виртуальной реальности и воздушные бои для взрослых;

Тренажеры, испытывающие устойчивость вестибулярного аппарата, понравятся любителям острых ощущений. Как и удивительный генератор Ван де Граафа - установка, «приручившая» молнии. Одного прикосновения хватит, чтобы волосы на голове встали «дыбом». Все экспонаты абсолютно безопасны, поэтому родителям не нужно переживать за своих маленьких космонавтов.

Все дети до 4 лет посещают парк бесплатно! Для школьников до 14 лет есть специальное предложение со скидкой 100%, подробнее читайте здесь.

Торопитесь в космический парк для всей семьи «Космодрайв»! Отправиться к звездам можно только с 26 января до 10 марта в ТЦ «Али-Восток» (Сингапур). Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

Сайт: космодрайв.рф

VK: vk.com/kosmodrive_khabarovsk

Телефон: 8 (909) 858-51-15