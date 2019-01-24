Проделки гриппа в Хабаровске: никаких концертов, только маски и витамины

СЛИШКОМ МНОГО «АПЧХИ»

В больницах не протолкнуться. Особый ажиотаж в детских поликлиниках. Причиной тому резкое увеличение числа пациентов с диагнозами ОРВИ и грипп. 70 % из них дети от трех до 14 лет. Сильнее всего болезнь разгулялась в Хабаровске, районе имени Лазо и Амурском районе. В восьми школах закрыты 19 классов и четыре группы в детских садах. В частности, в Хабаровске только за неделю заразились инфекцией больше 4,5 тысячи человек. Власти приняли решение ввести общегородской карантин.

- Стартовал сезонный подъем заболеваемости на территории Хабаровского края — он пришелся на вторую половину января. Мы об этом знали и готовились. Сейчас грипп активно циркулирует в регионе, - рассказывает Татьяна Зайцева, руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. - На сегодня эпидпорог в крае превышен на 23%. Среди лидеров по заболеваемости Хабаровск — на 28%, Амурский район - до 9% и район имени Лазо — до 9 %. На этих территориях введен режим эпидемиологической готовности.

Примечательно, что по данным надзорного ведомства, в самом Хабаровске больше 40% местных жителей прошли вакцинацию от гриппа, но вышли в лидеры антитопа по количеству заболевших. В том же Комсомольске-на-Амуре прививки сделали лишь 10% , но ситуация с эпидпорогом там довольно неплохая.

Специалисты отмечают, что вакцина не убережет от заражения, но протекать болезнь будет в более мягкой форме. К слову, всего в регионе среди шести тысяч заболевших детей в госпитализации нуждались 207 человек. У них диагностировали ОРВИ и грипп. Пневмонией в регионе заболели больше 450 детей и взрослых.

БЕЗ ПАНИКИ! ДЕЙСТВУЕМ ПО ПЛАНУ

Хотя сейчас ситуация, по словам специалистов, не критична, игнорировать меры профилактики нельзя. Тогда карантин может стать региональным. Роспотребнадзор уже направил главам районов рекомендации. Разумеется, это не касается Хабаровска, района имени Лазо и Амурского района. В этих случаях речь не о советах, а об обязательных требованиях, которые нужно выполнять безоговорочно.

Во-первых, вводить «утренние фильтры» в дошкольных и школьных учреждениях. Во-вторых, контролировать температурный режим в детских садах и школах. Он должен быть оптимальным всегда. В-третьих, проветривать и убирать помещения ежедневно. Самое главное — ввести запрет на проведение массовых мероприятий. Не забывайте, если вы заболели, не ходите ни на работу, ни в поликлинику - вызывайте врача на дом.

- На сегодняшний день в крае имеются 375 коек инфекционного направления. - Запас противовирусных препаратов рассчитан на четыре недели работы, - отмечает Ольга Одинцова, и.о. заместителя начальника управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края. - Все бригады скорой помощи оснащены необходимым техническим оборудованием, которое помогает медикам верно и оперативно диагностировать пациентов.

По словам специалистов, лекарств хватит всем пациентам, однако есть вероятность, что «агрессивный грипп» превратиться в пневмонию. А это уже история намного опаснее.

КОНТРОЛЬ

Казалось бы, все должны быть заинтересованны в том, чтобы количество заболевших с каждым днем хотя бы не увеличивалось. Однако, как показывает практика, не все руководители оказались ответственными.

Среди всех детских садов и школ края нарушения по санитарии зафиксировали в 85% учреждений, - отметила Татьяна Зайцева. - Хотелось бы, чтобы за эту ситуацию взяли на контроль главы районов.

Те, кто не успел привиться в прошлом году, смогут получить прививку с 28 января. Вакцина в скором времени поступит в поликлиники региона.