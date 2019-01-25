Экс-губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту подыскали новую работу

Распоряжение о том, что бывший глава Хабаровского края войдет в Военно-промышленную коллегию, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 23 января 2019 года.

Коллегия ВПК постоянно работает при правительстве России, решая текущие вопросы деятельности комиссии. Экс-губернатору в составе коллегии предстоит координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти по вопросам реализации государственной политики в сфере ОПК, развития науки и технологий в интересах военно-технического обеспечения обороны страны, осуществлять контроль за экспортом продукции военного и двойного назначения, мобилизационной подготовки экономики РФ и формированию государственного оборонного заказа.

Напомним, что Вячеслав Шпорт возглавлял правительство Хабаровского края в течении 9 лет, сменив на этом посту Виктора Ишаева, пока в сентябре 2018 года не проиграл выборы Сергею Фургалу.

В октябре 2018 года губернаторы, проигравшие выборы, встречались с президентом России Владимиром Путиным, который пообещал им использовать их знания, навыки и опыт на других участках работы.