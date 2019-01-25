2019-01-25T05:35:26+03:00
Общество

Экс-губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту подыскали новую работу

По распоряжению председателя правительства он войдет в коллегию Военно-промышленного комплекса
Поделиться:
Вячеславу Шпорту - экс-губернатору Хабаровского края, подыскали новую работуВячеславу Шпорту - экс-губернатору Хабаровского края, подыскали новую работуФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Распоряжение о том, что бывший глава Хабаровского края войдет в Военно-промышленную коллегию, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 23 января 2019 года.

Коллегия ВПК постоянно работает при правительстве России, решая текущие вопросы деятельности комиссии. Экс-губернатору в составе коллегии предстоит координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти по вопросам реализации государственной политики в сфере ОПК, развития науки и технологий в интересах военно-технического обеспечения обороны страны, осуществлять контроль за экспортом продукции военного и двойного назначения, мобилизационной подготовки экономики РФ и формированию государственного оборонного заказа.

Напомним, что Вячеслав Шпорт возглавлял правительство Хабаровского края в течении 9 лет, сменив на этом посту Виктора Ишаева, пока в сентябре 2018 года не проиграл выборы Сергею Фургалу.

В октябре 2018 года губернаторы, проигравшие выборы, встречались с президентом России Владимиром Путиным, который пообещал им использовать их знания, навыки и опыт на других участках работы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Доренко: Как в Венесуэле у нас не будет. Россия беременна средневековьем, а не революцией
Россия готовится войти в новое десятилетие. Как мы изменились за минувшие годы? И изменились ли вообще? Об этом «КП» поговорила с главредом радио «Говорит Москва» Сергеем Доренко
Новости 24
В «Юнармию» заочно зачислили несколько хабаровских детсадовцев
«Горячая линия» по качеству благоустройства начала работать в Хабаровском крае
Замершего насмерть мужчину нашли рядом с железной дорогой под Хабаровском
Чужие деньги из шкафа незаметно перекочевали в карман безработного комсомольчанина
В лесничестве в Хабаровском крае как будто не замечали незаконных вырубок
Водителю автобуса в Хабаровске придется ответить за падение пассажира
«Дом юнармии» откроет свои двери для детей в Хабаровске
Двух пациентов экстренно доставили санрейсом из поселка Ванино в Хабаровск
Бизнесмены в Хабаровском крае рассмотрели выгоду патентного налогообложения
Хлебозавод №3 в Комсомольске продолжает работать даже во время реконструкции
Погода в Хабаровске на 25 января 2019 года: днем до -12 градусов, без осадков
Еще четыре ледовые переправы открыли в Хабаровском крае
Бывшим работникам заводов в Комсомольске помогут с работой
Бывшего пристава-взяточника из Хабаровска отправили в тюрьму
Пик заболеваемости гриппом в Хабаровске придется на февраль
В центре Хабаровска появится новый зал для занятий боксом
Заложенных взрывных устройств в учреждениях Хабаровска не обнаружили
Спортсмены из Хабаровского края покажут себя на Международных играх «Дети Азии»
Отлов тигра, пугающего сельских жителей в Хабаровском крае, разрешили
Вулканы на Камчатке и Сахалине по очереди отметились пепловыми выбросами
В Хабаровском крае выберут «Татьяну года»
Ставку транспортного налога пересмотрят в Хабаровском крае
Движение поездов восстановили в Хабаровском крае после схода вагонов
Мнимый соцработник в Хабаровске сбежал с деньгами 82-летней пенсионерки