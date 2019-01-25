Запись детей в школы в Хабаровске начнется 27 января

По инициативе директоров школ Хабаровска запись детей в первый класс перенесли с 26 на 27 января. Такое решение принимают уже второй год подряд и принимают родителей по воскресеньям, чтобы не нарушать образовательный процесс и обеспечить антитеррористическую безопасность.

В городском управлении образования уточнили, что в первый день записи документы от родителей будут принимать в течение дня с 10.00 до 15.00 часов. В последующие недели запись будет вестись по субботам в то же время. С собой должен быть паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также копии этих документов. Подать заявление можно также в электронной форме на сайте ведомства.

Согласно правилам, первые в очереди на регистрацию - дети, зачисляемые в школу по прописке. И лишь после первого июля, при наличии свободных мест в образовательном учреждении, туда могут быть зачислены дети из других районов города.

МЕЖДУ ТЕМ

Чиновники уже не один год подряд призывают родителей не устраивать ажиотаж вокруг записи детей в первые классы. Однако почти каждый год не обходится без скандалов, ночевок у порогов желанных учебных заведений и даже драк в очередях. А в 2017 году в дело вмешивалась полиция, тогда 30 родителей подделали свидетельства о прописке ради зачисления детей в конкретные школы.