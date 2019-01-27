2019-01-27T06:36:28+03:00
Происшествия

Жуткий пожар в Хабаровском крае полностью уничтожил квартиру и унес человеческую жизнь

Еще один пострадавший получил ожоги, но от госпитализации отказался
Ольга КИВА
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Жуткий пожар в Хабаровском крае полностью уничтожил квартиру и унес человеческую жизньЖуткий пожар в Хабаровском крае полностью уничтожил квартиру и унес человеческую жизньФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В ночь с 25 на 26 января в селе Елабуга случился пожар – горела квартира в двухквартирном доме. Когда сообщение поступило, огнеборцы оперативно выдвинулись на место происшествия. Первой прибыла добровольная пожарная команда села, потом подоспели еще три отделения профессиональной пожарной охраны.

Жуткий пожар в Хабаровском крае полностью уничтожил квартиру и унес человеческую жизнь Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Жуткий пожар в Хабаровском крае полностью уничтожил квартиру и унес человеческую жизньФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Сообщение о происшествии поступило в 3:17, почти через час возгорание локализовали, а еще через полтора часа – ликвидировали. Пожарные успели вынести из горящей квартиры шесть газовых баллонов. Огонь полностью уничтожил летнюю кухню, дровяник и квартиру. На территории сгоревшей постройки нашли погибшего мужчину, ещё один погорелец получил ожоги, но от госпитализации отказался, прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На пепелище нашли самодельные обогреватели, которые в народе именуют «козлами» Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На пепелище нашли самодельные обогреватели, которые в народе именуют «козлами»Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сотрудники пожарной инспекции пока выясняют причины произошедшего и устанавливают виновного. Предварительно известно, что на пепелище нашли самодельные обогреватели, которые в народе именуют «козлами». Скорее всего, ими пользовались обитатели квартиры, которые в тот злополучный вечер решили устроить хмельное застолье.

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