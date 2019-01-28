2019-01-28T08:49:19+03:00
Общество

«Ваши дети гуляют так? А наши так!». Рекламу строительной фирмы Хабаровска подозревают в дискриминации

Антимонопольщики проводит опрос, чтобы выяснить, содержит ли реклама контент, формирующий негативное отношение к небогатым людям [видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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«Ваши дети гуляют так? А наши так!»: Рекламу строительной фирмы Хабаровска подозревают в дискриминации. ФОТО: скриншот с рекламного ролика.«Ваши дети гуляют так? А наши так!»: Рекламу строительной фирмы Хабаровска подозревают в дискриминации. ФОТО: скриншот с рекламного ролика.
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- Ваши дети дети гуляют так?

- А наши так!

Такой диалог звучит в рекламном ролике жилищного комплекса «Пионерский», учредителем которого является администрация Хабаровска. Во время разговора девушка и парень демонстрируют изображения. На первом дети играют в грязной луже в одном из дворов, на другом же малыши развлекаются в аквапарке, который должен появиться рядо с ЖК. Таким контрастом создатели рекламного ролика, вероятно, хотели привлечь внимание покупателей к строительной компании. Дальше герои видеоряда продолжают козырять преимуществами комплекса.

Ваши дети гуляют так? А наши так! : Рекламу строительной фирмы Хабаровска подозревают в дискриминации.

Реклама вызвала неоднозначную реакцию у местных жителей. Даже нашлись те, кто отправил обращение в УФАС, потому что видео, по его мнению, может формировать негативное отношение к людям, не имеющим возможности приобрести квартиры в ЖК «Пионерский».

- К нам поступило обращение, после чего мы разместили опрос, чтобы выяснить мнение населения. По такой системе мы и работаем, - рассказывает «КП»-Хабаровск» представитель УФАС России по Хабаровскому краю. - Содержание обращения жителя Хабаровска мы не разглашаем. Опрос будет проводиться в течение не менее двух недель. В результате мы посчитаем все голоса и выясним, как действовать дальше.

Для разъяснения позиции администрации редакция обратилась с письменным запросом.

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