Неизвестный житель Сахалина пожертвовал уличным музыкантам 120 тысяч рублей

Виталий Васильев - музыкант. Парень является одним из участников Всероссийского движения «Вольные музыканты» в Южно-Сахалинске. Талантливая молодежь в свободное время выходит на оживленные улицы города и играет различные композиции. Все собранные на таких концертах деньги идут не на воплощение их мечт, а на благотворительность - на лечение тяжелобольных детей. Этот день стал рекордным для движения. За все восемь лет существования организации такой щедрости никто из музыкантов не видел.

Сила русского рока: под песню ДДТ неизвестный житель Сахалина передал музыкантам на благотворительность 120 тысяч рублейФото: Предоставлено героем публикации

Случилось все на минувшей неделе. Обычный будний день. Виталий взял гитару и пошел в лютый мороз на улицу ради очередного благотворительного концерта. Играет музыкант в основном русский рок. В этот день он не изменял своим предпочтениям. Говорит, что такая музыка помогает согреться в морозы. Прошло около полутора часов. Виталий решил, что пора идти домой и в финале решил исполнить песню ДДТ «Осенняя».

- Я увидел, как недалеко от меня остановился прохожий лет 35. Если честно, внимание на него не особо обратил. Видел, что он стоял, читал стенд с информацией про сборы и слушал песню, - рассказывает «КП»-Хабаровск» музыкант Виталий Васильев. - Я отыграл и уже собирался домой, но он подошел ко мне. Достал из кармана пачку денег и попросил передать их на лечение девочки. Я спросил, можно ли представить его в СМИ и рассказать о нем, на что он ответил, что ему все это не нужно, потому что у него есть свои причины на такие взносы. Развернулся и ушел. Признаться честно, люди охотно помогают. За восемь лет мы собрали 10 миллионов. Но такую сумму разово никогда не собирали.

Сила русского рока: под песню ДДТ неизвестный житель Сахалина передал музыкантам на благотворительность 120 тысяч рублейФото: Предоставлено героем публикации

Виталий отмечает, что им за два месяца удалось собрать около 80 тысяч рублей, а тут разом и 120 от анонимного сахалинца. Щедрый мужчина сделал весомый вклад на сборы для лечения маленькой Вероники Красиной. Буквально вчера музыканты перечислили родителям девочки 200 тысяч рублей.

У 14-летней Вероники врачи диагностировали рабдомиосарком — злокачественную опухоль. Чтобы вылечить малышку, необходимо около 14 миллионов рублей.