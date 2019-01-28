2019-01-29T03:33:15+03:00
Общество

«Первую победу мы посвятим Хабибу»: Нурмагомедов исполнил мечту юного футболиста из Хабаровского края

Макар Евтушенко попросил у спортсмена одинаковую форму для команды, а борец добавил презентов от себя [фото, видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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«Первый выигрыш мы посвятим Хабибу»: Нурмагомедов исполнил мечту юного футболиста из Хабаровского края«Первый выигрыш мы посвятим Хабибу»: Нурмагомедов исполнил мечту юного футболиста из Хабаровского краяФото: Предоставлено героем публикации
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Тренировочные костюмы, два комплекта игровой формы, сумки и мячи - таково было содержимое огромное неподъемной сумки, которую прислал в Вяземский всемирно известный спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Борец пообещал и исполнил желание юного футболиста Макара, и теперь практически все жители города уверены: спортсмен обязательно приедет в гости.

«Первый выигрыш мы посвятим Хабибу»: Нурмагомедов исполнил мечту юного футболиста из Хабаровского края Фото: Предоставлено героем публикации

«Первый выигрыш мы посвятим Хабибу»: Нурмагомедов исполнил мечту юного футболиста из Хабаровского краяФото: Предоставлено героем публикации

ОБЕЩАЛ-СДЕЛАЛ

Менеджер Хабиба связался с мамой Макара сразу же после видеозвонка спортсмена и контролировал процесс исполнения желания. Родители футболистов и тренер решили: форма должна быть с номером и фамилией, а выбор цвета предоставили команде борца.

Круче, чем Дед Мороз.семилетний мальчик написал новогоднее письмо... Хабибу Нурмагомедову. Мечты на то и мечты, чтобы исполняться

- Потом менеджер сказал, что пришлет варианты формы и мы должны будем выбрать домашний и гостевой «наряды», на что я удивилась: «Нам подарят по два комплекта?». «Ну естественно, - сказал он - как полагается», - рассказывает Екатерина, мама Макара и его брата - Захара.

Команда Хабиба выбрала синий цвет формы - для домашних игр и белый - для выездов. Сумка была собрана и отправилась в длинное путешествие до Вяземского через Хабаровск. Кстати, когда подарок добрался до аэропорта краевой столицы, волею случая, в городе находился папа Макара и Захара. Он-то и доставил презент юным футболистам.

- Я решила никому не говорить о том, что будет два комплекта формы, спортивные костюмы и мячи. Подумала, пускай это будет приятным сюрпризом, - продолжает Екатерина. - Пока муж ехал из Хабаровска, мне казалось, что прошло полдня, а на самом деле часа два. Мы с детьми смотрели передачу про путешествия, и пока они были увлечены, муж занес сумку. Макар и Захар даже не обратили на это внимания. Когда дети пришли в зал, удивились спросили что внутри?. Муж сказал, что не знает и предложил посмотреть. Дети начали разбирать сумку, увидели форму и стали прыгать, радоваться. Макар нашел свою синюю форму, а Захар отыскал белую. От этого они воскликнули: «У нас две формы?!», а потом еще нашли тренировочные костюмы и обнаружили мячи. Радости их не было предела.

МАЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ

Хабиб Нурмагомедов исполнил мечту юного футболиста из Хабаровского края.Из личного архива героя публикации

Радости не было предела у всех членов команды и их родителей. 26 ребятишек безмерно счастливы и благодарны Хабибу, а родители уверены: Нурмагомедов - человек слова, а значит приедет в Вяземский. Как и обещал.

- Мы никогда не сталкивались с людьми с известностью мирового масштаба. Хабиба я и еще миллионы людей знают как спортсмена, его уважают за спортивные качества, достижения. Макар и Захар следят за его карьерой, болеют за Нурмагомедова всей душой, и тут их кумир оказывается как будто рядом и исполняет мечту. Хабиб - человек слова, и мы очень рады, что нашу семью коснулось такое счастье. У него вежливая и порядочная команда, которая на самом деле переживает за то, чтобы форма дошла до детей. Им даже интересна их реакция! - делится Екатерина.

Теперь самый юный состав «Локомотива» примеряет форму и ждет встречи с титулованным спортсменом с нетерпением. Ребята даже приготовили презент для Хабиба. Какой - строжайший секрет.

- Ждем его в гости. Я уверена на 100 процентов, что если он сказал, то обязательно выполнит. Осталось нам дождаться Хабиба и вручить подарок. Презент не дорогой, но от всей души. Для детей это будет маленькая история. Я рада, что у моих детей в детстве происходят столь знаковые моменты, я рада, что у них сбываются мечты и они верят в чудо, - говорит мама Макара и Захара.

Хабиб Нурмагомедов исполнил мечту юного футболиста из Хабаровского края.Из личного архива героя публикации

Мальчишкам осталось пожелать только побед. Кстати, ребята пообещали, что первую победу обязательно посвятят Хабибу.

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