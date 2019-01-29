2019-01-29T09:35:18+03:00
Дом. Семья

Тигр-собакоед подбирается к Хабаровску

Если хищник не сменит траекторию движения, то через несколько дней он дойдет до краевой столицы
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Тигр-собакоед подбирается к ХабаровскуТигр-собакоед подбирается к ХабаровскуФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае продолжаются поиски тигра, которого успели прозвать собакоедом. Полосатый хищник уже успел задрать порядка 15 псов. Специалисты получили разрешение на его отлов еще 20 января, после того как представитель кошачьих успел наследить в нескольких населенных пунктах региона. Сейчас в послужном списке полосатого около 10 сел и поселков.

- Тигр постоянно перемещается, вот и приходится нашим охотоведам за ним ездить и переставлять ловушки с места на место. Получается такая бессмысленная беготня. Но такое часто случается, иногда и по два-три месяца ловят тигра. И это, когда хищник наведывается в одну деревню, - рассказывает Олег Егорушкин, заместитель начальника отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды края. - А так как этот тигр бегает из деревни в деревню, то шансов на его поимку мало.

Радует одно — на людей этот хищник не нападет. Как утверждают специалисты, нет у тигра задачи разорвать человека. Единственный сюжет, при котором такое может произойти, - пес забьется в ноги к хозяину, и тогда хищник может ранить человека, пытаясь добраться до лакомства. Да, собаки для тигров ничто иное, как деликатес.

- Это молодой самец, ему около двух лет. Он и сам боится людей. Ошибочно думать, что если люди его редко видели, то и тигр их не видел. Он же по деревням ходит, наблюдал за сотнями и тысячами людей. При желании мог бы напасть, но ходит то он только за собаками. Для тигров это как для нас конфетка, изысканное блюдо. Одним словом лакомство, за которое они душу отдать готовы. При этом они готовы бросить кабана или любую другую добычу ради пса, - объяснил Олег Юрьевич.

Сейчас тигр уверенно движется вдоль Амура, направляясь в сторону Хабаровска. Последний раз его следы видели в районе Маяка. Если он не сменит траекторию, не повернет обратно, то уже через несколько дней его можно будет заметить в пригороде Хабаровска. Но есть еще надежда, что полосатый осядет где-нибудь в тайге. Но пока этого не случилось из-за того, что все «хлебные места» заняты.

- Можно сказать, что он ищет свое место. Многие территории, где есть пища уже заняты хищниками постарше. Поэтому, если во время своего путешествия он найдет подходящий участок, то осядет там, - резюмирует Олег Егорушкин.

А если так случилось, что вблизи вашего дома вы увидели тигриные следы или самого хищника, то лучше хотя бы временно перевести своих питомцев в надежные вольеры, так как свободно бегающие по поселку собаки провоцируют хищника на нападение. Более того, нужно обезопасить и себя.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ С ХИЩНИКОМ

Эти советы касаются и тигров, и медведей:

- нельзя пытаться убежать и делать любые резкие движения.

- постараться забраться на дерево – не все хищники умеют по ним лазать.

- максимально громко, можно даже нецензурно, кричать (можно что-то вроде «не хочу тебя видеть» или «пошел отсюда»), но важно, чтобы в голосе не чувствовался страх.

- можно постучать металлической ложкой по кружке или зажечь фальшфейер.

- любыми способами создать иллюзию, что вы больше хищника – например, подняв над головой рюкзак.

- можно просто стоять, как вкопанный, но ни в коем случае не поворачиваться к животному спиной

Информация к размышлению

От укусов бездомных собак люди умирают чаще, чем от лап тигров. Среди хищников медведи в этом плане агрессивнее. Ежегодно специалисты фиксируют в регионе от 18 до 20 нападений медведей на людей. С тиграми подобные случаи происходят примерно раз в 7 лет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Хабаровская команда КВН пробилась в Премьер-Лигу
Бывший полицейский примкнул к числу уголовников из-за халявного бензина
Двадцать школьников вступили в ряды Юнармии в Хабаровске
В память о погибшей царской семье в Хабаровском крае построят храм
В Комсомольске-на-Амуре прививают рогатый скот от опасного ящура
Девицу с сайта знакомств уличили в краже денег у хабаровчанина
Напитки из Хабаровского края пользуются популярностью за рубежом
Заготовитель древесины в Хабаровском крае расплатится за взятки
В Хабаровском крае ночное застолье плавно перешло в поиски пропавшего мопеда
Переноса управления ДВЖД из Хабаровска во Владивосток не будет
Сухая трава в Хабаровском крае горит из-за малоснежной зимы
Обычная поездка на авто оказалась для хабаровчанина последней в жизни
Запись детей в первый класс в Хабаровске: заявления от родителей будут принимать каждую субботу
Администрация города на севере Хабаровского края официально перестала существовать
Бывшие спортсмены пытались унести чужой сейф из офиса в Хабаровске
Хабаровский край на пике заболеваемости ОРВИ
Матч «Амур» - «Адмирал» 28 января: еще одна победа в копилке хабаровчан
Погода в Хабаровске на 29 января 2019 года: днем до -10 градусов, без осадков
Пьяный мотоциклист в Хабаровском крае лишил родственника жизни
В Хабаровске отправили под суд главу одного из районов города
В Хабаровском крае доступна бесплатная регистрация юридических лиц
В Хабаровске предотвратили взрыв газа в жилом доме
По ночам из образовательного учреждения в Хабаровске пропадали ноутбуки
Расхитители чугунных крышек зверствуют в Хабаровске
Больше десяти жильцов двухэтажки в Хабаровске рисковали оказаться жертвами пожара
В Хабаровском крае все еще не могут поймать тигра-собакоеда
Более 100 хабаровчан дали елкам второе дыхание