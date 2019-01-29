Тигр-собакоед подбирается к Хабаровску

В Хабаровском крае продолжаются поиски тигра, которого успели прозвать собакоедом. Полосатый хищник уже успел задрать порядка 15 псов. Специалисты получили разрешение на его отлов еще 20 января, после того как представитель кошачьих успел наследить в нескольких населенных пунктах региона. Сейчас в послужном списке полосатого около 10 сел и поселков.

- Тигр постоянно перемещается, вот и приходится нашим охотоведам за ним ездить и переставлять ловушки с места на место. Получается такая бессмысленная беготня. Но такое часто случается, иногда и по два-три месяца ловят тигра. И это, когда хищник наведывается в одну деревню, - рассказывает Олег Егорушкин, заместитель начальника отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды края. - А так как этот тигр бегает из деревни в деревню, то шансов на его поимку мало.

Радует одно — на людей этот хищник не нападет. Как утверждают специалисты, нет у тигра задачи разорвать человека. Единственный сюжет, при котором такое может произойти, - пес забьется в ноги к хозяину, и тогда хищник может ранить человека, пытаясь добраться до лакомства. Да, собаки для тигров ничто иное, как деликатес.

- Это молодой самец, ему около двух лет. Он и сам боится людей. Ошибочно думать, что если люди его редко видели, то и тигр их не видел. Он же по деревням ходит, наблюдал за сотнями и тысячами людей. При желании мог бы напасть, но ходит то он только за собаками. Для тигров это как для нас конфетка, изысканное блюдо. Одним словом лакомство, за которое они душу отдать готовы. При этом они готовы бросить кабана или любую другую добычу ради пса, - объяснил Олег Юрьевич.

Сейчас тигр уверенно движется вдоль Амура, направляясь в сторону Хабаровска. Последний раз его следы видели в районе Маяка. Если он не сменит траекторию, не повернет обратно, то уже через несколько дней его можно будет заметить в пригороде Хабаровска. Но есть еще надежда, что полосатый осядет где-нибудь в тайге. Но пока этого не случилось из-за того, что все «хлебные места» заняты.

- Можно сказать, что он ищет свое место. Многие территории, где есть пища уже заняты хищниками постарше. Поэтому, если во время своего путешествия он найдет подходящий участок, то осядет там, - резюмирует Олег Егорушкин.

А если так случилось, что вблизи вашего дома вы увидели тигриные следы или самого хищника, то лучше хотя бы временно перевести своих питомцев в надежные вольеры, так как свободно бегающие по поселку собаки провоцируют хищника на нападение. Более того, нужно обезопасить и себя.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ С ХИЩНИКОМ

Эти советы касаются и тигров, и медведей:

- нельзя пытаться убежать и делать любые резкие движения.

- постараться забраться на дерево – не все хищники умеют по ним лазать.

- максимально громко, можно даже нецензурно, кричать (можно что-то вроде «не хочу тебя видеть» или «пошел отсюда»), но важно, чтобы в голосе не чувствовался страх.

- можно постучать металлической ложкой по кружке или зажечь фальшфейер.

- любыми способами создать иллюзию, что вы больше хищника – например, подняв над головой рюкзак.

- можно просто стоять, как вкопанный, но ни в коем случае не поворачиваться к животному спиной

Информация к размышлению

От укусов бездомных собак люди умирают чаще, чем от лап тигров. Среди хищников медведи в этом плане агрессивнее. Ежегодно специалисты фиксируют в регионе от 18 до 20 нападений медведей на людей. С тиграми подобные случаи происходят примерно раз в 7 лет.