Вторник. Все мы знаем, какого это добираться куда-то в час-пик в забитом автобусе. Да и, признаться честно, не всегда кондуктор - самый доброжелательный человек в салоне, который встречает вас с улыбкой и приветливыми словами. Но стереотипы разрушил владыка проездных билетов 25 автобуса в Хабаровске.

Сегодня кондуктор этого маршрута дал концерт, катаясь на общественном транспорте с пассажирами. Это было настоящее представление с музыкой и фонограммой, под которую мужчину исполнял популярные песни 2000-х. Репертуар покорил женскую аудиторию. В концертную программу кондуктора вошли песни групп A’Studio и Блестящие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/688759" frameborder="0"></iframe> «Когда душа поет»: в Хабаровске кондуктор дал концерт пассажирам автобуса.

К слову, зрители приняли новоиспеченного артиста овациями и смехом. Всем пришлась по душе такая функция автобусного проводника.

- Настроение на весь день поднял. Все пассажиры мило смеялись, кто-то даже не сдерживал эмоций и откровенно хохотал, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Дмитрий, один из пассажиров этого автобуса. - Особенно были довольны женщины, которые хотели забрать кондуктора с собой. Он нам сказал - «Душа сегодня поет!».

Разумеется, нашлись и те, кто решил поделиться таким утренним концертом с другими. Пассажиры сняли выступление на мобильные и опубликовали в сети. Видео уже набрало десятки комментариев. Многие даже узнали кондуктора-артиста.

«Он как-то конфетки мне предлагал».

«Он раньше в троллейбусе работал кондуктором и включал музыку на телефоне».

«Было дело летом. С детьми в троллейбус зашли, так он им мультики предложил смотреть».

Кто-то даже шутил, можно ли заказывать песни в автобусе и что такая реакция связана с резким повышением цен за проезд.

Теперь новость для тех, кому не посчастливилось попасть на такой музыкальный рейс. Кондуктор-артист отправляется на гастроли по улицам города сегодня вечером уже на троллейбусе. Поэтому покупаем билет в автобус, а соответственно на выступление - и вперед.