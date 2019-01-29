Алексей Ягудин открыл в Хабаровске новый каток

Хабаровск получил неожиданный подарок от российской компании, которая уже много лет поддерживает спортивные начинания в регионах. Один из местных жителей решил попытать удачу и поучаствовать в конкурсе «Голосуй за свой каток!». Эта идея оказалось весьма удачной. Краевая столица заняла третье место по итогам голосования.

- Тот каток, который был у нас пришел в негодность. И я случайно увидел объявление о проведении конкурса. Подал заявку и разослал ссылку всем знакомым, чтобы они активно голосовали и отправляли ссылку своим друзьям. Наивно, по-детски я верил, что у нас есть шанс на победу, - признается Павел Якоб, хабаровчанин, подавший заявку на участие в конкурсе.

Как оказалось приятелей у хабаровчанина и его знакомых оказалось много. Почти две тысячи человек посчитали, что именно Хабаровску необходим новый каток. Презентовал его дальневосточникам, кстати, Алексей Ягудин. Спортсмен специально прилетел в краевую столицу на открытие, но непогода ввела свои коррективы в планы организаторов. Из-за метели в Москве задержали несколько рейсов и звезда прилетел лишь вечером. Но это нисколько не расстроило горожан. Он провел для них мастер-классы, раздал автографы и сфотографировался.

А помимо именитого фигуриста на площадке мероприятия работали профессиональные инструкторы, которые помогали новичкам адаптироваться и учили стоять на коньках. Все желающие приняли участие в интересных конкурсах, записали свои мысли в «Книге пожеланий». Но и на этом подарки не закончились. В качестве бонуса организаторы, в роли которых выступал бренд NIVEA, презентовали горожанам футбольные ворота и искусственный газон для летней эксплуатации.

- Мы успели побывать в трех городах и устроить праздник для тысяч россиян. Надеемся, что новая площадка станет любимым местом семейного отдыха. Наш благотворительный марафон продолжит свое путешествие по стране уже в следующем сезоне, – отметил Томас Додан, директор по маркетингу компании Beiersdorf в России и СНГ.

Сам каток расположился во дворе между многоэтажек, на ДОС 56. Это такая дворовая коробка, которую отреставрировали и привели в более чем хорошее состояние. Зимой там будет каток, а летом футбольное поле. А следить за ее состоянием будет местная управляющая компания. Проката здесь нет, поэтому приходить стоить со своими коньками.