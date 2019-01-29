Два судна загорелись на затоне в Хабаровске

В Хабаровске сегодня днем загорелись два судна, которые пришвартованы в затоне в районе улицы Артемовской. К месту происшествия немедленно выехали пожарные расчеты. Приехав на место, они выяснили, что обе баржи не используются и приступили к тушению и разведки помещений.

- Первые пожарные приехали в 15:10. Всего в операции принимали участие 32 человека на 9 единицах техники. На месте они увидели, что горение открытое, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Огнем было охвачено машинное отделение одной из барж на площади 60 квадратных метров. Огонь с нее перекинулся на рядом стоящее судно. Загорелась обшивка.

Спасателям осложняло работу то, что в трюмах оставалось дизельное топливо. В итоге огнеборцы приняли решение провести пенную атаку. А самое страшное, что мог произойти взрыв, но не от топлива.

- Во время разведки огнеборцами были обнаружены и вынесены на открытый воздух около десяти кислородных баллонов, - добавили в чрезвычайном ведомстве.

В итоге все обошлось хорошо. Погибших и пострадавших не было. Полностью огонь ликвидировали спустя 1,5 часа операции. Причины возгорания и виновный в этом пока неизвестны. Установкой этих фактов займутся сотрудники госпожарнадзора и следственного комитета.