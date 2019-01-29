2019-01-29T12:54:49+03:00
Происшествия

Килограмм наркотиков в презервативах и кетчупе пытались передать заключенному в Хабаровском крае

Мужчина, попытавшийся это сделать, теперь сам может оказаться за решеткой [фото]
Элина ОГАНЕСЯН
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В Хабаровском крае мужчина пытался передать заключенному в колонию презервативы в кетчупе с запрещенным сюрпризомВ Хабаровском крае мужчина пытался передать заключенному в колонию презервативы в кетчупе с запрещенным сюрпризомФото: Борис КОКУРИН
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Строгий режим. Это не просто слова. Это статус колонии, который подразумевает под собой перечень правил как для заключенных, так и для сотрудников исправительного учреждения. В одной из таких произошел курьезный случай. 27 января мужчина принес передачку в ИК №7 в Комсомольске-на-Амуре. Его посылка сразу вызвала подозрение у сотрудников бюро передач казенного учреждения.

По некоторым данным, сомнение были вызваны количеством упаковок кетчупа неизвестной марки. При досмотре оказалось, что самое интересное таится внутри соуса, а точнее ... в презервативах, лежавших внутри. В средствах контрацепции мужчина спрятал наркотики заключенному ИК №7. По предварительной информации, всего внутрь поместили больше килограмма запрещенных веществ. Их упаковали в кетчуп, полагая, что такая конспирация обезопасит от конвоиров.

В Хабаровском крае мужчина пытался передать заключенному в колонию презервативы в кетчупе с запрещенным сюрпризом Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровском крае мужчина пытался передать заключенному в колонию презервативы в кетчупе с запрещенным сюрпризомФото: Борис КОКУРИН

- В ходе отработки оперативной информации младшими инспекторами отдела безопасности при помощи использования служебной собаки при передаче продуктов через холл для свиданий при приеме посылок от гражданина было обнаружено вещество темно-бурого цвета с характерным запахом ацетона, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Руслан Коваль, заместитель начальника ФКУ ИК-7 УФСИН России по Хабаровскому краю. - Спрятано это все было в 14 упаковках из под джема и кетчупа. По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа. Все материалы были оформлены и переданы в подследственные территориальные органы.

Злоумышленник, по всей видимости, даже не предполагал, что в колонии работают профессионалы, способные даже по внешнему виду определить содержимое коробок и сумок. Как отмечает руководство казенного учреждения, в ИК-7 сотрудники знают о всех ухищрениях, способах и методиках, которыми пользуются наркокурьеры. Поэтому обвести их вокруг пальца просто невозможно.

Теперь гражданский добродетель также рискует оказаться за решеткой. Если в его действиях найдут состав преступления, то скорее всего он присоединится к тому, кто в этой колонии с нетерпением ждал кетчупа с сюрпризом.

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