В Хабаровске прямо из здания суда сбежал осужденный за смертельное ДТП

Свой первый срок Александр Кулахмет получил за то, что пьяным сел за руль и совершил ДТП, повлекшее смерть человека. 5 апреля 2018 года он решением суда был приговорен к двум годам девяти месяцам заключения в колонии-поселении. В таких учреждениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. В часы от подъема до отбоя они могут свободно передвигаться в пределах колонии, а с разрешения начальника колонии могут даже выходить за ее пределы, например, для работы или обучения.

Однако спокойно сидеть в колонии с одним из самых легких режимов Александр не стал — сотрудники исправительного учреждения неоднократно фиксировали нарушения режима содержания. В конце концов терпение администрации колонии лопнуло и дело водителя опять ушло в суд.

На этот раз судья церемониться не стал и заменил злостному нарушителю наказание на более жесткое, продолжать отбывать свой срок он должен был в ИК №3 - колонии общего режима. Сразу после вынесения приговора осужденного перевели в комнату ожидания, где его должен был забрать конвой, но Александр его дожидаться не стал и самовольно покинул здание Хабаровского краевого суда.

- Следователи, которые занимаются сейчас розыском совершившего побег осужденного, считают, что именно изменение режима содержания и послужило причиной побега, - рассказала Екатерина Чеченец, сотрудник пресс-службы УФСИН России по Хабаровскому краю. - Для установления его местонахождения проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, кроме того УФСИН просит всех, кто видел совершившего побег гражданина или знает о его местонахождении сообщить об этом в полицию по телефону 02, либо в краевое управление федеральной службы исполнения наказаний по телефонам 70-81-78 и 70-81-11.

В Хабаровске прямо из здания суда сбежал осужденныйФото: УФСИН по Хабаровскому краю

В Хабаровске прямо из здания суда сбежал осужденныйФото: УФСИН по Хабаровскому краю

Александру Кулахмету 30 лет. Особые приметы: волосы русые, рост 165-170 сантиметров, вес 70-80 килограммов. Был одет: кожаная куртка черного цвета, синяя толстовка с капюшоном, шапка черная мелкой вязки.

Телефоны: 02, 70-81-78 и 70-81-11.