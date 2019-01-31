Условный срок за попытку подарить новорожденную дочь получила хабаровчанка

В Хабаровске осудили 23-летнюю местную жительницу. Она решилась на преступление, которое многие горожане посчитали вопиющим. Женщина пыталась подарить свою новорожденную дочь приятельнице. У нее самой уже был один ребенок, второй в планы не входил. Как говорит она сама, не потянула бы финансово — одна воспитывает своего малыша. При этом девочка родилась абсолютно здоровой и в положенный срок. На момент передачи ребенка малышке было всего четыре дня.

- Хабаровчанка родила девочку 14 сентября этого года, а уже 18 сентября подарила ее своей приятельнице, которой на тот момент было 26 лет. Женщина обещала, что воспитает малышку как родную дочь. При этом у обеих из них есть по одному ребенку, - рассказывал еще на начальном этапе расследования Илья Гудков, старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Хабаровскому краю. - Они пытались все оформить законным путем и заявили, что роженица была суррогатной матерью.

То, что вся эта история с суррогатным материнством — байки, следователи поняли еще в самом начале. Конечно, специалисты провели анализы, назначили экспертизы, что и помогло правде всплыть на поверхность. А было все так: женщины прочитали в интернете, что если заявить о суррогатном материнстве, то процесс передачи ребенка будет вполне законным. Но не тут то было. Обхитрить государственных работников им не удалось.В конечном итоге девочка не досталась никому из них. Малышку сразу же изъяли у горе-матери. Сначала поместили в больницу, а потом в специализированный дом ребенка.

Родительница младенца отказалась от дочери. Сейчас органы опеки решают вопрос о лишении женщины родительских прав. Но не только этим она отделалась за свой проступок. Накануне хабаровчанку осудили по статье «Торговля людьми – иная сделка в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Как бы страшно она не звучала, наказание обвиняемой вынесли относительно мягкое — лишение свободы условно на три года.