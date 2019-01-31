Не хочешь в постель? Плати «неустойку»! В Хабаровске осудили ухажера, требовавшего денег с девушек, отказавших в интиме

Несколько лет назад 37-летний Максим (имена всех героев изменены - прим.ред.) переехал в Хабаровск из Сахалинской области. Вероятно, он хотел начать новую жизнь после развода с женой в другом регионе. Будучи мужчиной в самом расцвете сил, решил не ставить крест на личной жизни и попытаться снова отыскать свою любовь. Летом 2015 года он встретил на набережной ее.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА РОМАНТИКИ

26-летняя Кристина (имя изменено) с удовольствием познакомилась с привлекательным коренастым мужчиной. Язык у него был подвешен, а, как говорится, девушки любят ушами. Рассказами и обещаниями он и подцепил молодую хабаровчанку. Они обменялись номерами и разошлись. Но ненадолго. Вскоре Максим пригласил ее на свидание. Вечером они встретились в центре города: звезды, горящие фонари, интересные разговоры, одним словом - романтика. Мужчина, как истинный джентльмен, сказал, что обязан проводить ее домой, чтобы убедиться в ее безопасности. По дороге планы поменялись, и они направились к нему.

Кристина была не против продолжить беседу, но как только дверь в квартиру закрылась, Максим перевоплотился. Он закрыл дверь на ключ и положил его в рюкзак. Затем к делу приступили горячительные напитки. Оба выпили мартини, дальше уже более раскрепощенный Максим сделал знакомой непристойное предложение - заняться любовью здесь и сейчас. Кристина к такому не была готова и отказалась, но слово «нет», по всей видимости, мужчине было не знакомо.

Сперва он бросался на нее и угрожал. Максим стал высказывать претензии, мол, я сегодня не хило потратился, а ты ведешь себя неправильно, лишая «заслуженного» интима. Девушка предложила ему три тысячи рублей за такую «неустойку», больше у нее денег с собой не было. Однако Максим счел это за оскорбление и сказал: «То мартини, которое мы пили и аренда квартиры на сутки обошлась мне в сумму покруглее».

В итоге он украл у нее украшения, забрал деньги и изнасиловал ее. Перед уходом он сказал Кристине, что его брат работает в ФСБ, и если она пойдет в полицию, ее изувечат или посадят за решетку.

После такого свидания Кристина в страхе переехала, и целый месяц не выходила из дома ни на работу, ни куда-либо еще. Ей даже пришлось обратиться к психологу за помощью, потому что вернуться к нормальной жизни самостоятельно она просто не могла.

СЕКСА НЕ БУДЕТ? ТОГДА ПЛАТИ!

Не прошло и двух недель, как Максим снова вышел на охоту. 23-летняя Оля (имя изменено) переживала расставание со своим парнем. Решила отвлечься - зарегистрировалась на сайте знакомств. Там она и стретилась с «платным» ухажером. Он пригласил ее на свидание. По переписке он ей понравился, и она согласилась на встречу. Увиделись они в кинотеатре. Сначала все и правда было похоже на романтическое свидание. Фильм, потом кафе, опять интересные разговоры. Молодая хабаровчанка таяла. И тут совсем неожиданный поворот. Максим предлагает ей спонтанно пожениться. Юной особе после тяжелого расставания такая инициатива явно польстила, и она согласилась. И вот будущие супруги продолжили свидание в сауне... Оля тогда не понимала, какую цену ей придется заплатить за такую романтику. Разумеется, по сценарию, Максим начал приставать.

На отказ заняться сексом он также отреагировал агрессивно. Как же? Кино, кафе, сауна — и все равно - нет? Упреки были такими же. Оля предложила ему 500 рублей , больше денег у нее не было. Максим дал понять, что это смешная сумма. Оле пришлось отдать ему золотые кольца. Пока он рассматривал украшения, ей удалось сбежать. Уже на улице Оля позвонила своему бывшему возлюбленному. Он приехал и вызвал наряд полиции. Вскоре Максима задержали.

КРИМИНАЛЬНЫЙ УХАЖЕР

Максиму предъявили обвинения в двух эпизодах разбоя и поместили в СИЗО. Даже там он сидел на сайте знакомств. Одну даже попросил обеспечить ему алиби на время совершения первого преступления, но хабаровчанка отказалась. Начались судебные разбирательства. Выяснилось, что в послужном списке Максима, как минимум четыре судимости: за кражу, разбой, изнасилование и иные действия сексуального характера.

За это время показания успела дать даже бывшая супруга фигуранта. Она рассказала, что развелась с ним, потому что узнала о его криминальном прошлом. К тому же, даже во время брака он не прекращал заниматься преступными делами, поэтому она решила покончить с ним. По словам женщины, он мошенник на доверии, неплохой психолог и эрудированный мужчина, поэтому на его уловки велись девушки. Она сказала, что раньше, когда он жил с девушками, также крал их имущество и деньги. Одну из своих возлюбленных Максим даже заставил заниматься проституцией.

В зале суда фигурант вел себя крайне нагло и цинично. У него была своя версия случившегося. На протяжении всего судебного процесса Максим пытался доказать, что все потерпевшие - путаны, а он - жертва сделки и просто не хотел оплачивать не оказанную услугу. Согласно линии защиты, обе девушки просто обиделись на то, что он не заплатил им, поэтому написали заявления. Порочил хабаровчанок, как хотел, но, разумеется, все это не нашло подтверждения в зале суда.

- Государственный обвинитель с учетом рецидива просил наказание сроком в 12 лет в колонии строгого режима, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Марина Ступакова, старший помощник прокурора Центрального районного суда Хабаровска. - Он цинично отрицал свою вину. Вел себя агрессивно и не раскаивался. Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Будьте аккуратны на сайтах знакомств. Нет никакой гарантии, что другой Максим не обогащается подобным образом.