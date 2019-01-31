Жуткий пожар в частном доме в Хабаровском крае унес жизни троих детей и одного взрослого

Сегодня в селе Маяк Нанайского района загорелся один из частных домов. Пламя полностью уничтожило постройку и унесло жизни четырех человек – одной женщины и троих детей. Самому младшему из ребят не было и года. Среди пострадавших также были двое мужчин. Оба выжили, одного из них госпитализировали в больницу с ожогами. Родственникам потерпевших оказывают психологическую помощь.

В селе Маяк Нанайского района случился пожар в одном из частных домов.Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Возгорание случилось в ночь с 30 на 31 января. Сообщение о происшествии дежурный пульта пожарно-спасательной службы получил в 4:21. Пожарные расчеты незамедлительно отправились на вызов. Когда они прибыли, увидели, что постройка полностью объята пламенем. Справиться с огнем удалось в 7:47, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Возгорание случилось в ночь с 30 на 31 январяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники пожарной инспекции, полицейские и следователи. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего и установить виновного. Для этого они проведут опрос очевидцев и свидетелей происшествия, соберут материалы пожарно-технической экспертизы, а после проанализируют данные.