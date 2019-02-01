Все школы Биробиджана закрыты из-за гриппа

Число заболевших гриппом и ОРВИ биробиджанцев растет с каждым днем, традиционно подавляющее число заболевших – дети. Поэтому с 30 января закрыты на карантин все городские школы.

- В настоящее время готовится постановление мэрии города о приостановлении образовательного процесса с 30 января по 5 февраля включительно, - рассказывает Наталья Петрушкова, заместитель мэра города по социальным вопросам. - Что касается детских садов, то они работают в прежнем режиме.

Тем не менее, в детских садах меры безопасности усилили: всех детишек по утрам осматривают врачи, если есть хоть малейший признак болезни – сразу домой. Группы на время вспышки эпидемии регулярно проветривают, кварцуют, проводят влажную уборку (причем в ход идет не просто вода и тряпка – режим обзывает тщательно промывать все поверхности с дезинфицирующим средством). Те детские сады, где есть закрытые бактерицидные излучатели, пользуются и ими.

А еще на время вспышки гриппа отменили все массовые праздники, во всяком случае, под крышей.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

Как защитить ребенка от ОРВИ и гриппа?

Избегайте людных мест во время эпидемии. В кино или театр лучше сходить потом. Если же возникла необходимость «выйти в свет» с ребенком, следует до и после посещения промыть нос ребенку солевым раствором ( готовый можно приобрести в аптеке или приготовить в домашних условиях) прополоскать горло обычной кипяченой водой.

Отличным средством профилактики служит марлево-ватная маска. Используйте её и дома, если заболели вы сами. Таким образом, вы защитите ребенка от инфекции. Можно использовать одноразовую покупную маску из аптеки. В продаже имеются детские маски небольшого размера - купите несколько и не забывайте, что их нужно обязательно менять каждые два часа

Простое правило, которое многие игнорируют – мойте руки! Как минимум, до еды и после посещения туалета. Запаситесь антибактериальными салфетками и гелями. И не забывайте, что у вашего ребенка должно быть свое лично полотенце.

Чаще гуляйте на свежем воздухе и одевайте ребенка по погоде - не кутая, не перегревая своё чадо - у детей отличная терморегуляция, и лишняя кофточка или шапочка, вопреки советам бабушек - не согреет, а навредит. Уже с грудного возраста старайтесь на превращать ребенка в «тепличное растение» - переживая, что заболеет и простынет.

Введите за правило каждое утро делать совместную зарядку с ребенком - двойная польза очевидна.

Дома обязательно устраивайте проветривания и увлажняйте воздух - в сухом и теплом помещении микробы размножаются ускоренными темпами.

Важен режим отдыха - после активных игр необходим и «тихий час».

Полноценное питание ребенка - немаловажный фактор. Натуральные продукты обязательно должны присутствовать на вашем столе. Школьникам стоит объяснять, почему компот лучше газировки. Немаловажен пример родителей — дети наше отражение. Пересмотрите свой рацион в пользу рационального, здорового питания: круп, мяса, овощей, фруктов, кисломолочных и молочных продуктов. Домашнее меню должно быть разнообразным . Можно дополнительно посоветоваться с врачом и выбрать подходящий витаминный комплекс — в аптечных сетях масса предложений.

ВАЖНО!

Если ребенок заболел, не отправляйте его ни в школу, ни в детский сад! Не хитрите из-за завала на работе или нежелании сидеть на больничном. Переносить ОРВИ и грипп на ногах трудно взрослому, что говорить о детях. Для вашего ребенка такое невнимание чревато осложнениями, а для других детей – это возможность заразиться. Вызывайте домой врача и ни в коем случае не занимайтесь самолечением – чай с лимоном грипп не одолеет, сколько не пей. Дом, покой, постельный режим и строгие соблюдения рекомендаций врача!