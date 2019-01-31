В Хабаровске задержали преступника, сбежавшего из здания суда

В первый раз Александр Кулахмет был осужден за ДТП, в результате которого погиб человек, мужчину арестовали во время управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 5 апреля 2018 года суд приговорил его к двум годам и девяти месяцам заключения в колонии-поселении. Несмотря на то, что наказание оказалось достаточно легким, Александр неоднократно нарушал режим. Терпение администрации колонии лопнуло, и его вновь отправили в суд. В этот раз церемониться с ним не стали и заменили место отбытия наказания на колонию общего режима.

- Побег мужчина совершил прямо из здания суда, не дожидаясь, когда прибудет конвой, чтобы отвезти его в ИК №3. Как только выяснилось, что осужденный сбежал, его сразу же объявили в розыск и за дело взялись оперативники краевого УФСИН, следователи из полиции, специалисты ФСБ, - отметили в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Арестовали беглеца в селе Малышево под Хабаровском вечером 30 января.

- Он сбежал к родственникам, видимо, пытался там спрятаться, - рассказал источник Комсомольской правды в Хабаровске. - Найти его не составило особого труда.

Материалы по данному делу переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Согласно уголовному кодексу, побег из-под стражи наказывается принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок.