Пока на западе борются со снегом, в Хабаровском крае полыхает трава

Пока на западе страны и в некоторых районах нашего региона тяжелая техника героически борется со снегом, на юге Хабаровского края появилась другая, не менее насущная, проблема - горит трава. Да, в конце января - начале февраля.

Пожаров из-за бесснежной зимы в нашем регионе, как припоминают специалисты, не было с 70-х годов прошлого века. Между тем, этой зимой сотрудники МЧС уже 30 раз выезжали на тушение палов травы. Все тревожные звонки поступили из Ванинского, Советско-Гаванского и южных районов региона.

Причина одна - нет снега. Если циклон приходит, например, в Николаевский район, и его заносит снегом по крыши домов, то другим территориям от этого циклона остается только ветер, который на фоне бесснежья только провоцирует пожары. Благо, полыхают территории, находящиеся вдали от населенных пунктов.

Разумеется, как и во время классического пожароопасного сезона, в такой ситуации в большинстве случаев виноват человек. А точнее, его неправильное обращение с огнем. Сотрудники регионального МЧС опасаются, что с текущим положением леса в крае начнут гореть раньше ежегодно прогнозируемого времени.

- Пока мы не видим хороших южных циклонов, которые принесли бы в регион обильные осадки, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов дальневосточного УГМС. - Для февраля, по нашим данным, норма по выпадению осадков еще меньше, чем в январе. Стоит отметить, что в начале года снега было в достатке только в Николаевском районе, там выпало 1,5 от месячной нормы. Хабаровск снегопады обошли стороной, как и другие районы. К нам приближается циклон, но он отразится только на скорости ветра. Как следствие - жители региона почувствуют заметное похолодание.

Прогнозы неутешительные. В связи с этим стоит в первую очередь каждому из нас более ответственно подходить к правилам пожарной безопасности.

- Настоятельно рекомендуем жителям региона, в частности, Ванинского, Советско-Гаванского и южных районов не поджигать сухую траву, не бросать на землю горящие спички и окурки, не разжигать костры в сухую и ветреную погоду, разумеется, не оставлять их непотушенными, не разрешать детям играть с пожароопасными предметами, - напоминает Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - И самое главное - вокруг своего участка скосите и уберите сухую траву.

В очередной раз напоминаем, что за нарушение правил пожарной безопасности налагается штраф от двух до двухсот тысяч рублей. В случае рецидива сумма увеличивается.