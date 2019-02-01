Погода на февраль 2019 в Хабаровске

На календаре уже последний месяц зимы, а это значит пора рассказать, какой будет погода в феврае 2019 в Хабаровске. Январь на удивление был теплым, но вот со снегом выдались проблемы. В каких-то районах люди страдали от обильных снегопадов, на других же территориях отсутствие осадков привело к палу сухой травы. Ситуация аномальная, но вызывать снег, чтобы обезопасить регион от раннего наступления пожароопасного сезона никто пока не научился.

Оказалось, что теплу и призрачному ощущению прихода весны пришел конец. К нам надвигается циклон, который принесет настоящую дальневосточную зиму. Без снега, но с присущими для нее морозами.

- С 1 февраля температуры воздуха в регионе будут постепенно понижаться. На территорию Хабаровского края приходит высотный циклон, который принесет нам холодный арктический воздух, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов дальневосточного УГМС. - Следовательно с его приходом мы будем находиться в холодной воздушной массе. Достаточно холодной для начала февраля. Температуры воздуха в регионе ночью опустятся до -23-30 градусов, днем будет в пределах -15-20 градусов.

Как оказалось, в январе в регионе было на пять градусов выше нормы. В первой декаде февраля ситуация изменится - похолодает настолько, что температуры опустятся на 3-4 градуса ниже нормы.

- Та зима, которая должна была прийти к нам в январе, придет спустя месяц, - продолжает синоптик. 4-5 числа будет очень ветрено - до 10-15 метров в секунду. Он будет усиливать ощущение мороза.

По словам специалиста, после первой десятидневки февраля резкого потепления можно не ожидать. Однако к концу месяца мы придем к нормативным температурным параметрам. Днем - от 0 -10 градусов Ночью - 10-15 градусов. В Хабаровске температуры воздуха днем прогреются до -5-10 градусов. Осадков, барабанная дробь, также не будет. Циклоны со снегопадами к нам не спешат.

Февраль самый малоснежный месяц, ждать осадков стоит в марте, а возможно и в апреле.

Пока нельзя предугадать, придет ли весна раньше положенного или наоборот зима наступит с хорошим опозданием. Нам остается только наблюдать, какие еще сюрпризы приготовила нам погода.