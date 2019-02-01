Никаких балконов, антенн и бельевых веревок! Ради красоты города власти Биробиджана наложили вето на самодеятельность

Накануне в мэрии Биробиджана состоялось очередное заседание, которое посвятили теме благоустройства города. Одно из решений народных избранников оказалось сенсационным. Тотальный запрет на установку антенн на крышах домов, бельевых веревок и строительство балконов без разрешения администрации. Как отмечают создатели проекта, все это в значительной степени облагородит внешний вид Биробиджана и сделает его более привлекательным. Речь, как вы могли предположить, не только о домах, расположенных в центре города, а обо всех многоквартирных зданиях областного центра.

Власти обращают внимание на то, что если в случаях с бельевыми веревками и антеннами не будет никаких компромиссов, то балконы еще можно отстоять. Главное, чтобы он был установлен не на стороне, выходящей на автомобильные дороги и, важно, не выбивался из архитектурного стиля здания в целом.

Проект документов, который подготовила рабочая группа, председателем которой стал народный избранник, стал катализатором таких изменений в правилах благоустройства города. К счастью, запреты не добрались до кондиционеров. Они, видимо, красивее бельевых веревок и антенн.

- Проект еще в доработке и вскоре будет представлен на публичных слушаниях, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Алексей Хомченко, председатель рабочей группы, готовившей проект документов. - Там местные жители смогут высказаться на счет изменений.

В случае, если граждане будут нарушать правила, к ним поступят исковые заявления об административном правонарушении.